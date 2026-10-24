Presidenta Claudia Sheinbaum consolida meta de 56 mil 500 créditos a mujeres en Michoacán

El Gobierno de México alcanzó este sábado la meta de 56 mil 500 créditos a la palabra canalizados a mujeres michoacanas mediante Financiera para el Bienestar (FINABIEN), esquema crediticio a tasa de interés cero adscrito al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Desde la Unidad Deportiva Apatzingán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sentenció ante beneficiarias de la región que “si las mujeres nos unimos, no hay nada que nos detenga”, al refrendar la estrategia de reactivación económica para la entidad.

Al encabezar la entrega de 551 microcréditos que concluyeron formalmente el padrón comprometido en el estado, la titular del Ejecutivo federal subrayó que los esquemas a la palabra derriban las trabas tradicionales del sistema bancario comercial. “Las mujeres podemos ser lo que queramos ser y para ello es la facilidad de estos créditos, un crédito a la palabra, sin intereses, que permite ampliar el negocio donde estemos, iniciar un pequeño negocio con la capacitación del FINABIEN y todo el apoyo que se requiera”, remarcó la mandataria.

En su mensaje ante familias de Tierra Caliente, Sheinbaum Pardo recalcó el trasfondo ético y social detrás de los apoyos sin intermediarios otorgados por su administración. La jefa de Estado enfatizó que “la palabra es fundamental para los gobiernos de la Cuarta Transformación, porque significa confianza en el pueblo de México, ya que el pueblo es quien manda”, base sobre la cual se sustentan los proyectos productivos de autoempleo para mujeres.

Respecto al desarrollo urbano y social de la zona, la Presidenta anunció obras de infraestructura enfocadas en educación, deporte y atención a sectores vulnerables. Sheinbaum informó que en Apatzingán “se construyen dos nuevos Bachilleratos Nacionales ‘Margarita Maza’, un centro deportivo México Imparable y un Centro LIBRE para las mujeres para profundizar la Transformación en la entidad”, a fin de fortalecer la cohesión comunitaria.

En el balance cuantitativo, la directora general de FINABIEN, Rocío Mejía Flores, reportó el impacto presupuestario de este programa a nivel federal y local. La funcionaria federal expuso que “en dos años del Segundo Piso de la Cuarta Transformación suman más de 110 mil créditos a la palabra entregados en todo el país, con una inversión de mil 800 millones de pesos, de los cuales más de la mitad se entregaron en Michoacán”, entidad prioritaria para el cierre de brechas de financiamiento.

En materia de justicia para las comunidades originarias, el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que se ejercen 6 mil 10 millones de pesos en tres vertientes territoriales. El titular del INPI precisó que se aplican “4 mil 111 mdp para el Plan de Justicia del pueblo P'urhépecha; 745 mdp para el Plan de Justicia del pueblo Nahua, y mil 154 mdp para el Plan de Justicia de los pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda”.

Regino Montes abundó en que las asignaciones presupuestales han atendido de manera directa la vocación artesanal y manufacturera de las mujeres indígenas en sus comunidades. El funcionario puntualizó que “en cumplimiento al compromiso 24 del Gobierno de México se han entregado en Michoacán 5 mil 588 créditos a la palabra a mujeres artesanas p'urhépechas, mazahua, otomí y matlatzinca o pirinda con una inversión de 135 mdp”.

Durante el acto oficial, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla enmarcó la gira de trabajo en la memoria cívica de la demarcación, al señalar que Michoacán se encuentra en “el 212 aniversario de la Constitución de Apatzingán, que sentó las bases para la defensa de la soberanía nacional que hoy defiende la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas”.

A nombre del padrón de beneficiarias, la emprendedora local Abizag Sánchez Espinoza reconoció la llegada de los apoyos directos a la región, al manifestar su gratitud por este programa de financiamiento solidario “que le permitirá a las mujeres michoacanas mantener a sus familias con el producto de su esfuerzo”.