PAN Designa a Enrique Vargas del Villar Coordinador para Huixquilucán 

El PAN designó al senador Enrique Vargas del Villar, como coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad para Huixquilucan; con ello, será el encargado de encabezar los trabajos políticos del partido para ese municipio del Estado de México en 2027.

El nombramiento fue entregado por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, con la encomienda de dar continuidad a los gobiernos de Acción Nacional en ese municipio, como ocurre desde el año 2016.

Enrique Vargas del Villar, agradeció la designación y se comprometió a seguir trabajando en unidad con el pueblo de Huixquilucan y con el PAN para refrendar la victoria en ese municipio.

“Yo quiero pedirte a todo Acción Nacional que estemos listos, que entreguemos los mejores resultados de todo el país y que se sepa en cada rincón de México, que Acción Nacional Huixquilucan en es mejor de todos”, sentenció.

El también vicecoordinador de los senadores del PAN señaló que el panismo de ese municipio mexiquense está preparado para enfrentar el proceso electoral de 2027.

“En Huixquilucan, en el Estado de México, estamos listos para defender a la familia. Y que quede muy claro: aquí está Enrique Vargas y tope a donde tope”, destacó.

Recordó que en 2015 ganó la presidencia municipal por una diferencia de 380 votos y que en 2018 obtuvo la reelección con una ventaja de 42 mil sufragios.

Al evento asistieron la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras; la secretaria general del PAN, Michelle González Márquez; el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés y el dirigente estatal de Acción Nacional, Anuar Azar Figueroa.

Enrique Vargas del Villar, agradeció la designación y se comprometió a seguir trabajando en unidad con el pueblo de Huixquilucan y con el PAN para refrendar la victoria en ese municipio.

Vargas del Villar contó con el respaldo en su nombramiento de los alcaldes Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo; Luis Mendoza, de Benito Juárez; Fernando Flores, de Metepec, así como del representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Sondón, entre otros.

“En 2027 el PAN seguirá gobernando Huixquilucan”, señaló la actual presidenta municipal, Romina Contreras, quien sucedió en el cargo a Vargas del Villar en 2022, lo que le mereció el aplauso y porras de los asistentes.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, sostuvo que el propósito del partido no debe limitarse a conquistar municipios o ganar debates, sino a ofrecer mejores condiciones de vida, seguridad para las mujeres, oportunidades laborales para los jóvenes y tranquilidad para los adultos mayores.

“Que en la política haya menos discurso y haya más acción, haya un mejor gobierno”, expresó.

Por su parte, el presidente estatal del PAN, Anuar Azar Figueroa, aseguró que su partido está preparado para disputar espacios políticos en el Valle de México, Valle de Toluca y las regiones norte, sur y oriente de la entidad.

“Esta batalla que empieza el día de hoy tiene una meta clara: el 6 de junio de 2027”, afirmó.

Michelle González, secretaria general del PAN, respaldó el nombramiento de Vargas del Villar y afirmó que su trayectoria demuestra que la confianza ciudadana debe corresponderse con resultados.

Reconoció también a Romina Contreras por su trabajo al frente del municipio y sostuvo que Acción Nacional buscará impedirá que Morena llegue al gobierno de Huixquilucan.

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