La estructura juvenil del Movimiento de Regeneración Nacional en Guerrero concentró este sábado a representantes de las ocho regiones de la entidad para respaldar los trabajos organizativos rumbo a los próximos retos políticos. Durante el Encuentro Estatal de Juventudes Morena Guerrero, el enlace de este sector, Abel Basilio Victorio, aseguró que la base militante avanza en unidad territorial y subrayó que “Beatriz Mojica es una mujer que no le teme al territorio”, al tiempo que refrendó que las nuevas generaciones “caminamos con paso firme” junto al proyecto partidista.

El respaldo de los cuadros locales se enfocó en consolidar la presencia del partido en cada municipio mediante liderazgos con arraigo popular. En su intervención, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, ponderó el marco normativo actual que garantiza la inclusión política juvenil, recordando que “la Cuarta Transformación abrió espacios a los jóvenes al reformar la Constitución para votar y ser votados desde los 18 años y ser secretarios de Estado desde los 25”, señalando la trayectoria de la coordinadora como referente de constancia en el servicio público.

Al tomar la palabra ante cientos de simpatizantes, la Coordinadora Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Beatriz Mojica Morga, convocó a los asistentes a asumir el liderazgo del relevo generacional y aseveró que “los jóvenes son protagonistas del cambio verdadero”. La legisladora rememoró sus inicios a los 15 años pintando bardas en Ciudad Altamirano y enfatizó cómo el esfuerzo personal y el acceso a apoyos educativos le permitieron estudiar en el país y el extranjero, demostrando que el origen campesino no debe condicionar el futuro de las juventudes.

En materia de política social y desarrollo integral, Mojica Morga expuso el contraste histórico en el acceso a herramientas tecnológicas y oportunidades académicas para las familias trabajadoras. “Cuando llegué a Francia pensé ¿cuándo será posible que en México todos los jóvenes tengan una beca y una computadora? Tuvo que llegar la Cuarta Transformación para que todos tuvieran becas universales”, declaró la dirigente, destacando iniciativas culturales como México Canta y urgiendo a consolidar la cobertura universal de becas y equipos de cómputo para el nivel superior.

Hacia el cierre de la jornada de capacitación y enlace territorial, la coordinadora insistió en blindar el proyecto político de cara a los embates de la oposición en todos los frentes. Mojica Morga llamó a “fortalecer el activismo físico y digital para defender la transformación y la soberanía nacional frente a los ataques de la derecha”, convocando formalmente a las bases juveniles a articular una agenda de trabajo con metas tangibles que abra oportunidades de desarrollo real en las zonas más marginadas de la entidad suriana.