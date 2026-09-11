PVEM respalda en CDMX licencia permanente para reducir costos y trámites burocráticos

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México expresó su pleno respaldo a la aprobación de la licencia de conducir permanente, al destacar que esta disposición generará un alivio económico directo para miles de automovilistas y simplificará sustancialmente la carga burocrática en la capital.

Jesús Sesma Suárez, dirigente del PVEM capitalino, afirmó que la eliminación del trámite de renovación periódica atiende una histórica demanda ciudadana. Señaló que la medida brindará certeza jurídica, además de permitir que las y los conductores ahorren tiempo significativo y recursos financieros que anteriormente debían destinar de manera recurrente a este proceso administrativo.

El líder ecologista subrayó que la iniciativa beneficia de forma prioritaria a quienes emplean su vehículo como herramienta cotidiana de trabajo o para el traslado de sus familias. Asimismo, sostuvo que eliminar trámites repetitivos representa un avance determinante hacia una gestión pública eficiente, moderna y orientada a resolver las necesidades cotidianas de la población.

No obstante, Sesma Suárez enfatizó que la implementación de la licencia permanente debe ir acompañada por el fortalecimiento de una cultura de responsabilidad vial y el cumplimiento estricto de los reglamentos de tránsito para resguardar la movilidad segura en la capital.

Finalmente, el legislador garantizó que la bancada del Partido Verde en el Congreso local mantendrá el impulso a proyectos que protejan el bolsillo de las familias y mejoren la calidad de vida de las y los capitalinos.