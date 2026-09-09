Celebran 50 años de Profeco con emisión de timbre postal

Correos de México puso en circulación este miércoles 300 mil timbres que honran los 50 años de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), creada en 1976 para promover y proteger los derechos de las personas consumidoras.

“Cada vez que esta estampilla flanquee una carta, llevará también el recordatorio de un derecho que en México existe una institución del lado de las personas, consumidores que las oriente y las protege”, indicó Iván Escalante Ruiz, titular de la institución, durante el evento de la emisión de la estampilla desde el histórico Palacio Postal en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Por su parte, Violeta Abreu González, directora general del Servicio Postal Mexicano, aseguró que “se van a poner en circulación 300,000 estampillas, estas estarán recorriendo cada comunidad, cada ciudad, llevando un mensaje, las mexicanas y mexicanos. Tenemos una institución que protege y garantiza el debido consumo”.

“Hoy presentamos una pequeña pieza, una pieza de papel que contiene 50 años, acompañando a la población, pero sobre todo 50 años de certeza para los consumidores”, agregó.

Previó al estampado de la emisión de los timbres postales, Escalante Ruiz señaló varias similitudes en el trabajo que tienen la Profeco y Correos de México, que aunque no siempre sea visible no deja de ser importante.

“Ese ha sido nuestro trabajo, muchas veces o casi siempre silencioso, acompañar y resolver como una carta que nadie ve viajar, pero que todos esperamos a que llegue”, señaló.

El 5 de febrero de 1976 entró en vigor la Ley Federal de Protección al Consumidor y nacieron la Profeco y el Instituto Nacional de Protección al Consumidor (INCO), convirtiéndose México en el primer país de América Latina en crear una institución especializada en defender a las personas consumidoras y el segundo en el mundo en tener una ley integral sobre el tema.

Además, desde noviembre de 1976 a la fecha se publica la Revista del Consumidor.