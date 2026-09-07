Evitar evasión fiscal, indispensable para política social: Sheinbaum

Los recursos para garantizar la continuación de la política social del actual gobierno, estimados en poco más de un billón de pesos, se obtendrán mediante el combate a la evasión fiscal, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina, la titular del Ejecutivo destacó que en el paquete económico que se entregará este martes a la Cámara de Diputados no se contempla el aumento de impuestos, pero sí actualizaciones respecto a la inflación.

El incremento en los ingresos se logrará mediante el combate a las empresas “factureras” y a un mejor manejo de las aduanas para impedir la evasión de impuestos y aranceles.

“Entonces, por eso es factible hacerlo, porque aumentan los ingresos y también pues cada vez hay una reducción del gasto corriente. Medidas como esa pues nos ayudan a ahorrar para que pueda haber recurso para los programas de bienestar”, expuso Sheinbaum.

La presidenta insistió en que solo se incrementarán en algunos casos el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), pero no habrá a los impuestos que pagan los empleados ni en productos de consumo.

“No ha habido un aumento de impuestos como tal ni va a haber. En todo caso, lo que estamos buscando es reducción de la evasión fiscal, porque como lo mencioné aquí, lamentablemente todavía con todo el trabajo que ha hecho la fiscalía y el SAT, todavía hay ‘factureras’, empresas que se dedican a hacer facturas de manera ilegal para que no se pague IVA o para que no se pague alguno de los impuestos”, recalcó Sheinbaum.

La presidenta reconoció el trabajo de los servidores de la nación, de la Secretaria del Bienestar, para apoyar los programas sociales y de apoyo a la población en casos de desastre.

La secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez, puntualizó que en 2026 se destinaron un billón 3 mil 326 millones de pesos en pensiones, becas, apoyos económicos y programas de empleo temporal, cifra que se incrementará en 2027 gracias a la actualización de la inflación.

En total, hay 42.8 millones de beneficiarios de la política social que brinda el gobierno federal, de los que 13.7 millones son personas adultas mayores.