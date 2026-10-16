Propone PVEM crear Fiscalía Especializada contra el Maltrato Animal en la CDMX

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la capital del país presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra los Animales, con el objetivo de erradicar la impunidad en los casos de maltrato y crueldad hacia los seres sintientes.

Jesús Sesma Suárez, dirigente del PVEM en la Ciudad de México, advirtió que la violencia hacia la fauna exige una respuesta institucional contundente. Sostuvo que defender a los animales requiere ir más allá de las buenas intenciones, por lo que resulta indispensable dotar a la capital de autoridades verdaderamente capacitadas para atender las denuncias ciudadanas.

“El bienestar animal debe ser una prioridad. No podemos permitir que estos actos continúen sin consecuencias para quienes los cometen”, afirmó el líder ecologista.

La propuesta plantea reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para formalizar esta nueva instancia. La iniciativa contempla equiparla con personal experto, recursos suficientes y protocolos de actuación adecuados para reunir pruebas, investigar cada caso y garantizar sanciones efectivas.

Con este proyecto, la agrupación política busca consolidar una infraestructura judicial capaz de combatir la impunidad y asegurar que el respeto a la vida animal se traduzca en acciones concretas de justicia social.