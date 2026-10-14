Sheinbaum alista meta de 1,500 millones de árboles para Sembrando Vida en su sexenio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó su compromiso con la restauración ambiental y el desarrollo rural al fijar una meta sexenal para el programa Sembrando Vida: beneficiar a 450 mil campesinos e incorporar 1,500 millones de árboles y plantas en todo el país.

Durante la conferencia matutina, la mandataria calificó la iniciativa como un proyecto único en el mundo que une el bienestar social con la conservación comunitaria y la restauración ecológica. Señaló que el objetivo central es que los participantes expandan los trabajos de reforestación hacia los terrenos colindantes a sus parcelas ya recuperadas.

Sheinbaum recordó que la iniciativa fue creada durante la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, destacó que en los últimos dos años se integraron formalmente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esta colaboración busca crear una sinergia directa entre la producción agrícola, la comercialización justa y la protección ecológica.

Resultados y alcance del programa

Por su parte, la titular de Agricultura, Columba López Gutiérrez, presentó el balance operativo del programa:

Cobertura social: Actualmente beneficia a 414 mil 80 campesinos (138 mil mujeres y 275 mil hombres), abarcando más de un millón de hectáreas en 30 territorios de 24 entidades del país.

Impacto ambiental: Desde su creación en 2019 hasta 2025, se han sembrado 1,202 millones de árboles de especies nativas. Tan solo en lo que va de la presente administración se han colocado 129.6 millones de unidades y se cuentan con 222 millones más listos en viveros.

Comunidades de aprendizaje: Se han consolidado 19 mil Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), donde 25 sembradores por grupo comparten conocimientos, gestionan ahorro grupal y organizan la venta de sus cosechas.

Autosuficiencia e impacto económico

López Gutiérrez subrayó que mediante los CAC funcionan 16 mil biofábricas, las cuales generaron en 2025 más de 64.5 millones de litros de abonos líquidos y 64.4 millones de toneladas de compostas orgánicas, reduciendo los costos de producción e impulsando insumos amigables con el medio ambiente.

En materia comercial, el programa cuenta con 8 mil 400 tianguis regionales, 291 tiendas comunitarias, centros de acopio y unidades de transformación. Estas infraestructuras permiten comercializar más de 4,500 productos agregados —como alimentos, cosméticos y artesanías—, consolidando a Sembrando Vida como un motor de desarrollo económico local y soberanía alimentaria.