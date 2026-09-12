Primer dictamen apunta a acumulación de gas en explosión de Álvaro Obregón

La Alcaldía Álvaro Obregón informó que el primer dictamen pericial señala a una acumulación de gas como la causa principal de la explosión registrada en la colonia Minas de Cristo. La autoridad local precisó que el siniestro no ocurrió al interior de la taquería "La Bajadita", sino en el inmueble contiguo, cuya onda expansiva alcanzó de lleno al establecimiento de comida y a predios vecinos.

Debido a que durante la noche no existían condiciones de seguridad idóneas para el trabajo operativo, las diligencias de inspección se programaron para realizarse a lo largo del sábado. En estas tareas participan la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Vivienda y Protección Civil de la demarcación. Las dependencias evalúan las condiciones estructurales de las construcciones siniestradas, en coordinación con el gobierno central capitalino.

Este primer reporte oficial complementa la emergencia registrada en el cruce de Avenida Alta Tensión y Jacintos. En el lugar, la detonación provocó el colapso parcial del local comercial y causó la muerte de una persona. Asimismo, las fuerzas de socorro rescataron con vida a ocho lesionados, quienes fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

Tras la alerta, unidades de auxilio y rescate coordinadas por el jefe de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, desplegaron maniobras de remoción de escombros en la zona poniente. El personal técnico permanece en el punto para descartar riesgos adicionales y concluir las investigaciones correspondientes.