Pemex atiende fuga de hidrocarburo en sonda de Campeche

Petróleos Mexicanos desplegó un operativo de emergencia a 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen, Campeche, tras registrar una baja de presión en un ducto marino de recolección de hidrocarburos ligado a las plataformas del Activo de Extracción Cantarell. La petrolera estatal confirmó que el incidente fue detectado el pasado 10 de septiembre en la infraestructura que conecta a las instalaciones Ek-TA, Balam-TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2.

Como primera medida de contención, el personal técnico procedió al cierre de válvulas de seguridad y al aislamiento del ducto. Con este procedimiento, la infraestructura se encuentra despresurizada, sin flujo y sin emanación de crudo hacia el lecho marino. En el punto del siniestro, equipos especializados de buceo localizaron la falla e iniciaron los trabajos de reparación mediante la habilitación de una envolvente metálica, tras retirar el lastre de concreto y concluir el dragado de la zona.

Para mitigar los efectos ambientales en el área, Pemex desplegó embarcaciones equipadas con barreras oleofílicas de contención y sistemas de dispersión mecánica. Paralelamente, se activó el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias para coordinar las labores con la Secretaría de Marina Armada de México y dar cumplimiento a la Orden de Inspección Ordinaria emitida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

La empresa pública precisó que las tareas de reparación definitiva continuarán durante los próximos días. Asimismo, los monitoreos permanentes sobre la cuenca del Golfo de México descartan el arribo de hidrocarburos a la línea de costa, mientras se mantienen las maniobras preventivas de recolección en alta mar.