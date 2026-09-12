Partido Verde impulsa uso de la Guardia Nacional para frenar la tala ilegal en Michoacán

Tras el reciente decomiso de cerca de 400 rollos de madera de procedencia ilícita en Morelia, Michoacán, el Partido Verde Ecologista de México resaltó la urgencia de fortalecer la protección de las zonas forestales mediante el trabajo coordinado entre autoridades ambientales y fuerzas de seguridad.

El aseguramiento de la madera, interceptada en cinco camiones por la Guardia Civil y la Fiscalía estatal, pone de manifiesto los desafíos en la entidad. Este incidente se suma al derribo ilegal de mil 70 árboles de pino, encino y cedro blanco detectado el pasado 8 de junio por comunidades indígenas y autoridades.

Frente a esta problemática, el Partido Verde destacó la relevancia de la reforma que promovió a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La modificación faculta formalmente a la Semarnat, así como a estados y municipios, a solicitar el apoyo directo e inmediato de la Guardia Nacional cuando cualquier diligencia de inspección sea obstaculizada.

La fuerza política subrayó que esta iniciativa legal brinda herramientas clave para dotar de mayor capacidad de respuesta a los inspectores en el territorio. Con ello, el Partido Verde busca garantizar que las intervenciones en zonas vulnerables no sean frenadas por la delincuencia y se evite la impunidad en el saqueo de los recursos naturales del país.