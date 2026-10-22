Presidenta destaca crecimiento de la actividad económica de 3.7% anual en septiembre, segun el IOAE del INEGI

La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró los resultados del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), el cual estimó un crecimiento anual del 3.7% para septiembre de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“El dato del 3.7 por ciento es muy bueno, muy muy bueno, y habla de lo que hemos venido platicando en esta conferencia, que el segundo semestre del 2026 íbamos a ver mayor crecimiento económico. Que lo que nos importa no solo es el crecimiento, sino que se distribuya la riqueza, buen empleo, bien remunerado y el desarrollo de las distintas zonas de nuestro país. Pero es un dato muy muy bueno, y muestra inversión pública e inversión privada, los dos”, festejó.

La Mandataria federal agregó que el IOAE también presentó un aumento mensual de agosto a septiembre de 2026 del 0.1 por ciento.

Con los resultados combinados de julio, agosto y septiembre, la economía mexicana perfila un crecimiento del PIB estimado en 3.4 % para el tercer trimestre de 2026. Este repunte, calificado por analistas de instituciones se considera como el mayor avance en tres años, ha superado las expectativas iniciales impulsado principalmente por el dinamismo de la inversión y el sector de las manufacturas.