Cae célula dedicada al robo de autos de lujo en Anzures; recuperan cinco vehículos

En una operación conjunta entre autoridades federales, de la Ciudad de México y del Estado de México, fueron detenidos tres presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al robo de vehículos de alta gama. Además, los agentes lograron la recuperación de cinco automóviles que habían sido sustraídos el pasado 13 de octubre de un inmueble en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

El operativo interinstitucional contó con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) de la capital, en coordinación con la Secretaría de Seguridad (SSEM) y la Fiscalía del Estado de México, con el apoyo estratégico de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con los reportes oficiales, el crimen se cometió cuando un grupo armado sustrajo un total de siete vehículos sobre la calzada Melchor Ocampo. Tras el atraco, los implicados trasladaron las unidades hacia el municipio de Coacalco, en el Estado de México, donde los resguardaron en varios predios para intentar eludir los patrullajes e investigaciones de gabinete.

Mediante el seguimiento a los circuitos cerrados de videovigilancia y labores de inteligencia metropolitana, las fuerzas de seguridad ubicaron cinco de los automóviles. Las unidades fueron trasladadas bajo resguardo de las autoridades mexiquenses a depósitos vehiculares, donde peritos realizan los dictámenes correspondientes antes de ser devueltas a sus legítimos propietarios.

Cateos y aseguramientos en Álvaro Obregón

A partir de los datos de prueba recabados por el Ministerio Público, un Juez de Control otorgó dos órdenes de cateo para intervenir en domicilios de la alcaldía Álvaro Obregón, utilizados por la banda criminal como refugio posterior al robo.

La primera intervención ocurrió en un predio de la calle Desierto Arenoso, en la colonia Santa Lucía Reacomodo, donde los uniformados arrestaron a un sujeto de 42 años. En el lugar se aseguraron juegos de placas con reporte de robo y una bolsa de plástico con aproximadamente 700 gramos de marihuana a granel.

Un segundo cateo se ejecutó en la calle Fueguinos, colonia Ampliación Tlacuitlapa. En esa dirección se capturó a dos hombres de 54 y 47 años en posesión de 15 dosis de una sustancia sólida con características de la cocaína, además de diversos juegos de placas vehiculares robadas.

Los tres implicados fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

Las autoridades precisaron que las investigaciones continúan abiertas para dar con el paradero de los dos automóviles restantes y detener a la totalidad de la banda criminal operante en el Valle de México.