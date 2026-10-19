Carretera Tamazunchale-Huejutla alcanza 81.5% de avance en obras de 2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó avances significativos en la ampliación a dos carriles de la carretera federal Tamazunchale-Huejutla, proyecto clave para la conectividad de la Huasteca. La dependencia federal confirmó que "el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, moderniza y amplía la carretera federal Tamazunchale-Huejutla, que conecta los estados de San Luis Potosí e Hidalgo".

El esquema de trabajo implementado para este tramo prioritario busca agilizar los tiempos de ejecución y minimizar las afectaciones a los transeúntes de la zona. Según la propia SICT, "las obras se realizan por tramos anuales para optimizar los trabajos y en 2026 registran un avance promedio de 81.5 por ciento".

Esta infraestructura vial representa una mejora sustancial para el transporte de carga y de pasajeros en la región del Golfo. Las autoridades detallaron que "este camino prioritario se conecta con el Eje Ciudad Valles-Tampico, lo que mejorará la movilidad de largo itinerario hacia Tamaulipas y el Golfo de México y permitirá a los usuarios ahorrar hasta 65 minutos en los recorridos".

Las especificaciones técnicas contemplan una transformación profunda de la ruta existente para dar cabida a un tránsito más fluido y seguro. La SICT especificó que "la modernización de esta vía consiste en la ampliación de la carpeta asfáltica de 7 a 12 metros de ancho, con dos carriles de circulación de 3.5 metros (uno por sentido) y acotamientos laterales de 2.5 metros".

Reproducir El proyecto acumula metas alcanzadas desde el año anterior, consolidando frentes de infraestructura pesada como puentes y terracerías.

El proyecto acumula metas alcanzadas desde el año anterior, consolidando frentes de infraestructura pesada como puentes y terracerías. La dependencia recordó que "en una primera etapa, en 2025, la ampliación abarcó 27 kilómetros (km), de los cuales, en el estado de Hidalgo se concluyeron 17 km y cinco puentes; mientras que en San Luis Potosí se avanzó en 10 km y cinco puentes".

Durante el presente ejercicio presupuestal se ha intensificado la presencia de maquinaria y personal técnico en los puntos de mayor complejidad. Al respecto, el organismo informó que "durante 2026, las labores se concentran en 37 km en los tramos Huejutla-Tamazunchale y de Tehuetlán a Quetzaltzongo, para lo cual se han desplegado 16 frentes de obra".

El ritmo de ejecución varía según la entidad territorial, mostrando un avance pronunciado en suelo potosino. Sobre este desglose regional, la SICT señaló que "en Hidalgo las labores abarcan 30 km y cuatro puentes con un progreso de 73 por ciento; mientras que en San Luis Potosí los trabajos en 7 km y tres puentes registran un avance de 90 por ciento".

El impacto social y socioeconómico de la obra pública se reflejará en la creación de puestos de trabajo y en el beneficio directo para miles de familias. El documento oficial concluye que "la carretera Tamazunchale-Huejutla se extiende a lo largo de 158 kilómetros, y en las labores de modernización y ampliación se invertirán 7 mil 886 millones de pesos", añadiendo que "las obras concluirán en diciembre de 2029, beneficiarán a 133 mil habitantes de la región y generarán alrededor de 365 empleos directos y mil 461 indirectos".