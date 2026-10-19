Lourdes Paz alista tres nuevos Caminos de Paz para transformar e iluminar calles de Iztacalco

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, puso en marcha las intervenciones correspondientes al séptimo, octavo y noveno "Camino de Paz", una estrategia urbana con la que busca "continuar recuperando y transformando el espacio público para construir entornos más iluminados, transitables y seguros para las y los habitantes de la demarcación". Las acciones abarcan obras simultáneas de alumbrado público, reencarpetado, banquetas, drenaje y jardinería en las colonias Agrícola Oriental, Reforma Iztaccíhuatl, Militar Marte y Agrícola Pantitlán.

Durante el arranque de los trabajos, la titular de la demarcación enfatizó que "los Caminos de Paz son trabajos integrales que permiten atender distintos servicios urbanos que brindan seguridad y bienestar para los iztacalquenses". Las labores no se limitan únicamente a la colocación de luminarias, sino que abarcan la reconstrucción de banquetas invadidas o deterioradas, bacheo, balizamiento horizontal para paso peatonal, desazolve de la red pluvial y manejo preventivo del arbolado urbano.

En la colonia Agrícola Oriental se despliega el séptimo tramo sobre Oriente 257, en el trayecto de Sur 20 a la avenida Ignacio Zaragoza, abarcando una longitud de mil 900 metros lineales. La ficha técnica detalla que en esta zona "serán instaladas 101 luminarias tipo vela, además del reforzamiento de 125 luminarias urbanas de 250 y 170 watts". Asimismo, la intervención contempla la rehabilitación de mil 360 metros cuadrados de banquetas en 69 puntos, el reencarpetado de más de mil 100 metros cuadrados de cinta asfáltica, el reemplazo de 32 rejillas pluviales y la poda de 18 árboles.

Por su parte, el octavo tramo conecta a las colonias Reforma Iztaccíhuatl y Militar Marte a lo largo de mil 210 metros sobre la calle Playa Encantada, desde la avenida Plutarco Elías Calles hasta Calzada de La Viga. En esta zona, las autoridades informaron que "se instalarán 62 luminarias tipo vela, además del reforzamiento de 76 luminarias urbanas de 250 y 170 watts". El proyecto en esta vía restituye 226 metros cuadrados de aceras en 23 puntos "donde antes no se podía caminar", suma 300 metros cuadrados de bacheo, 550 metros de señalamiento vial y desazolve en 140 metros lineales.

El noveno trayecto interviene la colonia Agrícola Pantitlán a lo largo de mil 810 metros lineales, posicionándose como el frente con mayor despliegue de alumbrado al programar "la instalación de 92 luminarias tipo vela y el reforzamiento de 235 luminarias urbanas de 250 y 170 watts". Esta obra complementa la reparación de 14 puntos críticos de paso peatonal, más de mil 300 metros cuadrados de asfaltado, el desazolve de 450 metros de tubería pluvial y la intervención sobre 14 ejemplares arborícolas.

Para concluir las presentaciones de obra, Lourdes Paz sostuvo que estas acciones forman parte de un "gobierno de territorio, no de escritorio, que atiende directamente las necesidades de las colonias". Con este esquema integral, la administración local pretende consolidar la recuperación física del entorno urbano como un eje de prevención del delito y cohesión comunitaria en el oriente de la Ciudad de México.