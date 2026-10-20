Defensa y SSPC firman convenio para intercambio de información entre GN y CNI

La Guardia Nacional tendrá acceso a la Plataforma Central de Inteligencia (PCI) y los productos que genere el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a partir de un Convenio de Coordinación Interinstitucional que firmaron este martes los secretarios de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“Con este convenio, la Guardia Nacional podrá interconectar sus sistemas con la PCI, operada por el CNI y aprovechar sus productos de inteligencia para el cumplimiento de sus atribuciones; esta plataforma forma parte del fortalecimiento institucional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, publicada en julio del 2025. La plataforma permite relacionar datos e identificar patrones delictivos para producir inteligencia útil en la prevención y la investigación. El convenio establece mecanismos para el intercambio y la consulta de información entre ambas instituciones conforme a la ley”, explicó el secretario García Harfuch.

El responsable de las políticas de Seguridad Pública detalló los trabajos que podrán perfeccionar los elementos de la Guardia Nacional, con el acceso a esta información.

“Al combinar esta información con la obtenida en campo, será posible identificar vínculos entre integrantes de las organizaciones criminales y contar con mejores elementos para planear acciones operativas. También contempla capacitación de personal especializado, apoyo, técnico homologación de sistemas y mecanismos seguros para compartir y proteger la información”, detalló el titular de la SSPC.

García Harfuch señaló que el objetivo del convenio, que permitirá a la Guardia Nacional tener acceso a los datos del CNI, se traduzca en paz para las familias mexicanas.

“Lo importante es que este conocimiento se traduzca en investigaciones sólidas en detenciones y acciones que debiliten las estructuras criminales y permitan vivir, a las familias mexicanas, en paz. “Por eso es fundamental el trabajo de la Defensa, el trabajo de la Secretaría de la Marina, de la Guardia Nacional, la SSPC, del CNI, de la Fiscalía General de la República (FGR) y la coordinación con las 32 entidades federativas”, dijo García Harfuch.

La firma del convenio se realizó en el patio del nuevo centro de mando de la Defensa, en donde se ubican las comandancias del Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Estuvieron presentes el general Rubén Zamudio Macías, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa; el general Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional; Antonio de Jesús Lozada González, subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la SSPC, y Francisco Almazán Barocio, director del CNI.

Fortaleza

El general Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, indicó que con el convenio se fortalecerán los trabajos de la Guardia Nacional, en materia de combate a la delincuencia.

“Con la suscripción de este convenio emprendemos una nueva fase de colaboración para sumar nuestras fortalezas, que permitirán el intercambio de información, aprovechando la operación de la PCI y los productos que genera el CNI y el acceso directo a los sistemas bases de datos, registros para obtener indicios elementos de prueba para reforzar las investigaciones en materia de seguridad pública. Con estas acciones se fortalecerán aún más nuestras capacidades, tácticas de inteligencia y de investigación; se potenciarán nuestros recursos humanos y tecnológicos, y podremos hacer frente con mayor contundencia a los desafíos presentes y futuros que pongan en riesgo el bienestar de la sociedad”, afirmó el mando de la Defensa.

Reconocimiento

El general Trevilla Trejo realizó un reconocimiento al secretario de Seguridad, García Harfch, para trabajar en un marco de confianza y entendimiento.

“Licenciado Omar García Harfuch, bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, se ha demostrado que, con la suma de esfuerzos de las instituciones nacionales, podemos encontrar variadas soluciones a los retos que afectan la seguridad y el desarrollo nacional. En este contexto, quienes integramos el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reconocemos su amplia disposición y firme voluntad para que, en un marco de confianza y de entendimiento, continuemos colaborando de manera coordinada en el cumplimiento de diversas tareas que demandan del trabajo conjunto de nuestras dependencias”, dijo el general Trevilla Trejo.