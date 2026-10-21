Presidenta asegura que se han recuperado 48 mil 411 mdp en combate al huachicol fiscal

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que se han recuperado 48 mil 411 millones de pesos en el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), respecto a 2025, tras la estrategia federal para combatir el comercio ilícito de combustibles.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo destacó que en las acciones contra el huachicol fiscal se creó el Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos para dar seguimiento a toda la cadena de valor desde la importación, la comercialización, el transporte, el expendio, la distribución y el almacenamiento.

"Hay grupos delictivos —podríamos decirlo así, que no necesariamente son de lo que conocemos como la delincuencia organizada, que han sido detenidos, desde el responsable de la importación hasta el distribuidor. Hay gasolineras que se han cancelado, se han bajado distintos números del Registro Federal de Contribuyentes. Y ahora nos estamos dedicando mucho, o el equipo se está dedicando mucho, a los permisos de comercialización", expuso.

La Mandataria federal adelantó que se analizan cambios en leyes para disminuir la figura del comercializador. Al exponer el informe de resultados de Pemex, Energía y el SAT, la titular del Ejecutivo indicó que, con el monitoreo realizado, en caso de encontrarse alguna irregularidad se realiza una inspección, procedimientos administrativos y denuncias penales si corresponde al caso. Además, informó que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) mantiene comunicación con su contraparte en Estados Unidos para certificar que los buques lleguen a territorio mexicano con el mismo combustible con el que salieron.

En su intervención, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que en 2025 se identificaron desbalances de 8 mil 824 millones de litros equivalentes a 61 mil 785 millones de pesos, particularmente en el segmento de comercialización, por lo que, para contrarrestarlo, las empresas responsables deberán ponerse al corriente en el pago de impuestos.

El subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Juan José Vidal Amaro, puntualizó que la recuperación de los 48 mil 411 millones de pesos de IEPS significa que el SAT reportó un aumento en el volumen de ventas de combustibles sujetos al pago de IEPS, de 4.4% entre 2024 y 2025 y de 13.4% de 2025 a 2026.

Expuso que en importaciones se ha incrementado en 10.54% el volumen de combustibles, pasando de 23 mil 933 millones de litros a 26 mil 455 millones de litros.

Vidal Amaro detalló que hay un incremento del 17.9% en las ventas de Pemex por 160 mil 589 millones de pesos entre enero y septiembre de 2026. En el SAT se han cerrado 2 mil 224 empresas por no tener permisos, se emitieron 6 mil 483 multas a 2 mil 32 gasolineras, se han dado de baja 180 empresas por contrabando y 175 han sido catalogadas como factureras.

NOTIFICAN A FGR 152 CASOS DE CONTRABANDO

En el reporte de actividades se notificó que se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR): por el SAT, 152 casos de contrabando e incumplimiento de controles volumétricos; por la Procuraduría Fiscal de la Federación, 127 casos por defraudación fiscal; por la Comisión Nacional de Energía (CNE), 150 casos por inconsistencias en los volúmenes de despacho presentados; por Pemex, 10 mil 674 casos por robo de combustibles, y la ANAM, 11 casos por contrabando y falsa declaración de volúmenes de importación.

Mientras que en los operativos realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la FGR se ha detenido a 2 mil 539 personas, se han decomisado 5 mil 572 unidades de transporte y se han incautado 173.7 millones de litros de combustibles.

El director general de Petróleos Mexicanos, Juan Carlos Carpio Fragoso, informó que actualmente la producción de petróleo se mantiene estable de 1.76 millones de barriles diarios de una meta de 1.8 millones; mientras que en gas natural la producción se incrementó en 7.5 por ciento, es decir, 4 mil 916 millones de pies cúbicos diarios.

El funcionario federal anunció que hacia el 2030 se plantea una inversión de 1.8 billones de pesos para seguir fortaleciendo a Pemex.