Puebla y Edomex refuerzan conectividad y seguridad en la zona del Popocatépetl

Con un firme compromiso por el desarrollo regional, la seguridad y la reactivación económica, el gobierno de Puebla concluyó al 100 por ciento la construcción del camino San Nicolás de los Ranchos-Amecameca, una infraestructura vial clave, ubicada en la Carretera Estatal No. 416-A Xalitzintla-Paso de Cortés.

Durante un recorrido de supervisión por la localidad de Santiago Xalitzintla, el gobernador Alejandro Armenta Mier subrayó que esta obra estratégica representa un paso decisivo para recuperar la actividad turística de montaña y fortalecer la tranquilidad tanto de los pobladores como de los visitantes en la región del volcán Popocatépetl.

En este contexto, Alejandro Armenta anunció la instalación del Centro Estratégico de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT). Este espacio integral contará con un módulo de Protección Civil, cuerpo de guardabosques, Policía Forestal y Guardia Forestal, consolidando un esquema preventivo y de resguardo ambiental para la zona.

El proyecto de infraestructura, presentado por el secretario de Infraestructura del estado de Puebla, José Manuel Contreras de los Santos, abarca una extensión de 12.8 kilómetros y la intervención de 76 mil 800 metros cuadrados. La obra contempló una compleja labor técnica que incluye 29 piezas de drenaje, muros de contención, bordillos y señalización especializada para garantizar una ruta segura y moderna.

El impacto social de esta carretera beneficia directamente a más de 409 mil habitantes distribuidos en nueve comunidades clave de los estados de Puebla y del Estado de México, entre las que destacan Santiago Xalitzintla, Cholula de Rivadavia, San Andrés Cholula y Amecameca de Juárez.

A la par, el gobierno de Puebla mantiene una vigilancia activa sobre las rutas volcánicas. Bernabé López Santos, coordinador de Protección Civil y Gestión del Riesgo, informó que se han ejecutado 54 recorridos de supervisión este año, además de labores continuas de deshierbe y actualización de señalética para emergencias.

Con esta entrega, la administración que encabeza Alejandro Armenta Mier reafirma su alineación con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, apostando por obras de infraestructura de alto impacto que protegen el patrimonio natural, impulsan el bienestar social y posicionan a Puebla como un referente nacional en turismo de montaña.