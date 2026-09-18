Partido Verde destaca respaldo de la Guardia Nacional en operativos ambientales en costas

Tras los recientes operativos desplegados en zonas costeras de 15 estados del país, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacó el alcance de la reforma legal que impulsó para garantizar la intervención de la Guardia Nacional en diligencias de inspección ambiental cuando existan impedimentos u oposición por parte de particulares.

Las acciones de vigilancia, llevadas a cabo por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) del 24 al 29 de agosto, derivaron en clausuras y aseguramientos preventivos ante posibles daños al ecosistema. En total se ejecutaron 36 inspecciones: 23 en predios y desarrollos inmobiliarios, y 10 focalizadas en el uso y ocupación de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.

El despliegue contó con la participación de 114 elementos de la Profepa, la Guardia Nacional, Semar, Sedena, Conanp y Conapesca, coordinados con fuerzas estatales y municipales.

Desde la bancada ecologista señalaron que este marco normativo —originado en la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2025— dota a la autoridad ambiental de una herramienta clave para superar bloqueos durante la supervisión. Con ello, aseguraron, se fortalece la capacidad institucional y se brinda mayor certeza jurídica en la protección de los recursos naturales del país.