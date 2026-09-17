Le avientan un cuete a un lomito y ahora se debate entre la vida y la muerte.

El incidente se registró la noche del 15 de septiembre, durante los festejos patrios, donde, según versiones, un grupo de jóvenes que detonaban cuetes en la vía pública, le arrojaron un “R15” o algún explosivo similar y le causó graves lesiones.

“Ayer la estuvimos atendiendo, por la detonación, tuvo fractura craneal, fractura en el hocico, fractura en una pata y perdió el ojo izquierdo, no sabemos realmente qué pasó ya que el perrito llegó directamente al refugio por un reporte de vecinos” señaló Isaac Guerrero, encargado del Refugio “Manada de Akira”, donde atienden a la perrita.

Debido a la situación de “Consuelo”, como bautizaron a la perrita de aproximadamente 3 años de edad, se valoró si le practicarían la eutanasia con el objetivo de parar el dolor, sin embargo, la Dra. Claudia Celeste, tomó la decisión de luchar por ella y hacer todo lo posible para que sobreviviera.

A “Consuelo” ya se le practicó una cirugía, sin embargo, le faltan dos. Su estado de salud mejora satisfactoriamente, pero aún es delicado.

Por la agresión, los encargados del Refugio, interpondrán una denuncia ante las autoridades de la fiscalía general de justicia del Estado de México, y hacen un llamado a vecinos que hayan visto algo o cuenten con alguna evidencia para que se dé con el responsable de la catástrofe.

Así mismo, esperan que los vecinos les realicen donaciones para el medicamento y las cirugías que necesite “Consuelo” y en cuanto su salud lo permita, pueda ser adoptada por una familia que le de cariño y ayude a olvidar esta tragedia