Felipe Macías descarta pedir licencia y se enfoca en la capital de Querétaro rumbo a 2027

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, descartó solicitar licencia para separarse de su cargo y aseguró que se mantendrá concentrado al cien por ciento en las responsabilidades encomendadas por la ciudadanía, desmarcándose, por el momento, de las definiciones anticipadas rumbo a la contienda electoral de 2027.

En el marco de la presentación de su segundo informe de gobierno ante el cabildo capitalino, el edil enfatizó que su prioridad actual es la administración municipal y el cumplimiento de sus compromisos de gobierno, rechazando que su agenda esté dictada por mediciones o aspiraciones políticas inmediatas.

“Hoy estoy concentrado con la responsabilidad que nos dieron los queretanos, es lo que está en mi concentración total; no estoy pensando en candidaturas, ni en encuestas, ni en procesos electorales”, afirmó el alcalde capitalino al ser cuestionado sobre su futuro político y las dinámicas internas en el Partido Acción Nacional (PAN).

El alcalde señaló que dentro del blanquiazul existen diversos perfiles, tanto de hombres como de mujeres, con la capacidad y competitividad necesarias para participar en los próximos procesos electorales. Asimismo, subrayó que respeta las decisiones y aspiraciones de sus compañeros de partido que decidan manifestar abiertamente sus proyectos de cara a la gubernatura.

Respecto a la ruta que seguirá su carrera política, Macías Olvera fue enfático al precisar que sus siguientes pasos estarán supeditados al liderazgo del ejecutivo estatal y al respaldo de la población.

“Mi futuro político pasa por la decisión de mi líder de equipo, que es el gobernador Mauricio Kuri, y obviamente por los queretanos”, aseveró.

Felipe Macías aseguró que mantendrá el cargo al frente de la capital queretana mientras su partido define los tiempos y estatutos para la selección de sus abanderados.