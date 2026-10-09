Maru Campos releva mandos en Seguridad y Fiscalía de Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, anunció reestructuraciones estratégicas en el Gabinete de Seguridad y Justicia de la entidad. El objetivo central de estos ajustes es imprimir mayor disciplina, eficiencia y exigencia de resultados en la procuración de justicia del estado.

Durante un mensaje emitido desde el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, la mandataria estatal designó a Gilberto Loya Chávez como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE). Loya Chávez venía desempeñándose como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, donde impulsó la implementación del modelo de inteligencia conocido como Plataforma Centinela.

Campos Galván destacó que la llegada de Loya a la Fiscalía busca replicar dicho modelo de gestión tecnológica y operativa en el área de procuración de justicia. Puntualizó que el proceso para su nombramiento definitivo se llevará a cabo en estricto apego a los cauces constitucionales y en coordinación con el Congreso del Estado. Mientras concluye dicho trámite, el nuevo encargado tomó posesión inmediata del cargo.

Para suplir la vacante en la Secretaría de Seguridad Pública, la titular del Ejecutivo nombró a Luis Ángel Aguirre Rodríguez, quien ejercía la función de subsecretario de Estado Mayor. La gobernadora enfatizó que esta designación garantiza continuidad institucional en el trabajo preventivo y de combate a la delincuencia.

En su intervención, Maru Campos agradeció también la labor de Francisco Sáenz Soto al frente del despacho de la Fiscalía durante el periodo de transición previo, confirmando que permanecerá dentro de la estructura operativa de la institución.

"Los chihuahuenses no esperan pretextos, están cansados de ellos; esperan justicia y eso es lo que debemos entregar", enfatizó la mandataria estatal.

La jefa del Ejecutivo estatal concluyó que estas decisiones buscan fortalecer la atención a las víctimas y asegurar una gestión gubernamental con rumbo firme y sin simulaciones.