Gobierno de México alista apertura de 12 mil 750 consultorios del Servicio de Salud Universal 

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que, a partir de enero de 2027 iniciará la apertura de 12 mil 750 consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS) en los 24 estados federalizados al IMSS Bienestar.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que el objetivo es que cualquier ciudadano pueda atenderse en estos espacios sin importar su derechohabiencia y disminuir la saturación en los Centros de Salud.

“Se trata de, si no hay una enfermedad grave, poder acudir directamente al consultorio. Aquí se le va a atender de manera gratuita. Y va a tener sus propios medicamentos, 60 medicamentos básicos para poder atender lo principal. Si el médico o médica que está atendiendo aquí se da cuenta que hay una situación mayor, entonces lo canaliza al Centro de Salud o en su caso al hospital. Para poder llegar aquí es a partir de enero del próximo año. De aquí a diciembre estamos adecuando estos espacios, comprando todos los equipos”, señaló.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los estados que no se encuentren federalizados con el IMSS Bienestar pueden sumarse a estos consultorios. Explicó que deberánsolicitarlo a la Secretaría de Salud para su implementación.

En su intervención, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que los consultorios del SUS representan un paso histórico para garantizar el acceso universal a la atención médica, al funcionar como el primer punto de contacto para cualquier persona, independientemente de su condición laboral.

Alejandro Svarch indicó que el modelo médico del SUS establece un piso común para todas y todos los pacientes, con los mismos criterios para resolver y referir, medicamentos e insumos, pruebas de laboratorio y un expediente electrónico que permita compartir información entre instituciones.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García, informó que el pasado 2 de octubre iniciaron las asambleas para que las comunidades reciban recursos de manera directa para la adecuación de los consultorios.

Para la contratación del personal de salud que estará a cargo de los consultorios, indicó que se abrió una convocatoria, que estará disponible hasta el 14 de octubre.