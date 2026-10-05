Golpe al crimen organizado: Caen siete presuntos integrantes de “El Güero Fresa”

En una serie de operativos coordinados en la capital del país, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lograron la captura de siete presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como “El Güero Fresa”, una de las células criminales identificadas como principales generadoras de violencia en la región centro-oriente del país.

La información fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad capitalina, Pablo Vázquez Camacho, quien a través de sus redes sociales detalló el alcance de la intervención policial desplegada en diferentes puntos estratégicos.

De acuerdo con el reporte oficial, como resultado de la ejecución de siete órdenes de cateo de manera simultánea, se logró la aprehensión de cinco individuos identificados como Ignacio “N”, de 48 años; Hugo Enrique “N”, de 42; César “N”, de 37; Verónica Esmeralda “N”, de 35; y Javier “N”, de 22 años de edad.

A la par de estas intervenciones, las autoridades llevaron a cabo un despliegue operativo adicional en el que se concretó la detención en flagrancia de dos personas más: Damián Ulises “N”, de 30 años, y Karen Guadalupe “N”, de 29 años.

Investigaciones de inteligencia señalan que los siete imputados formarían parte de la estructura operativa de “El Güero Fresa”, organización criminal dedicada a ilícitos de alto impacto como la extorsión, el cobro de piso, el narcomenudeo y el despojo. Su radio de acción e influencia abarca principalmente alcaldías de la zona oriente de la Ciudad de México —como Iztapalapa y Tláhuac—, extendiéndose hacia diversos municipios del Estado de México e Hidalgo.

Las personas detenidas y los indicios asegurados durante las inspecciones fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica y se dará seguimiento a las investigaciones complementarias. Con estas acciones, la policía capitalina refrenda su compromiso de neutralizar a los grupos generadores de violencia en la metrópoli.