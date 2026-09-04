Janecarlo Lozano conecta los 54 mercados de GAM con la Central de Abasto

Con el objetivo de modernizar el comercio popular y fortalecer la economía local, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, firmó un convenio de colaboración estratégica con la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA), encabezada por Mónica Pacheco Skidmore. Este acuerdo beneficiará de manera directa a los 54 mercados públicos de la demarcación, consolidándola como la alcaldía con la red de abasto tradicional más grande de la capital.

A través de esta alianza se pondrá en marcha el programa MEGA (Mercados Eficientes y Gestión de Abasto), una iniciativa pionera cuyo eje central es una plataforma digital de vinculación comercial. Esta herramienta tecnológica permitirá a los locatarios consultar productos, precios y ofertas en tiempo real, conectándolos de forma directa con los mayoristas de la CEDA. La estrategia busca eliminar la intermediación ineficiente, reducir costos de adquisición de mercancías y garantizar precios más competitivos para las familias maderenses.

Durante la ceremonia, el alcalde Janecarlo Lozano destacó que los mercados no solo son motores de la economía local, sino también pilares de la vida comunitaria y patrimonios de identidad histórica. “Hoy damos un paso firme para proteger y fortalecer el corazón comercial de nuestras comunidades. Detrás de cada mercado existen historias familiares de dos y tres generaciones que han dedicado su vida al comercio popular”, afirmó.

El convenio contempla además asistencia técnica, capacitación continua y un esquema de evaluación anual para medir los resultados de la estrategia. En el encuentro estuvieron presentes representantes de 25 mercados tradicionales —entre ellos Santa Isabel Tola, Río Blanco, Progreso Nacional y Bondojito—, así como integrantes del gabinete de la alcaldía encargados de operar el programa.

Con el impulso de MEGA, la gestión de Janecarlo Lozano busca dotar de herramientas tecnológicas y competitivas a los locatarios maderenses para hacer frente a los desafíos del mercado actual, preservando la esencia, tradición y viabilidad económica del comercio popular en la demarcación.