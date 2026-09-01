IMSS traslada y opera con éxito a bebé coahuilense con grave afección respiratoria

En una rápida intervención de alta especialidad médica, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) coordinó el traslado aéreo de emergencia y la cirugía correctiva de una recién nacida de 50 días de vida, quien sufría una obstrucción del 70 por ciento de su vía aérea.

La menor, nacida de forma prematura a las 34 semanas de gestación en Torreón, Coahuila, presentó severa dificultad respiratoria desde sus primeros días. Tras realizarle una broncoscopia, los especialistas detectaron un quiste laríngeo en la banda ventricular derecha, un diagnóstico crítico que requería manejo integral por parte de los equipos de Otorrinolaringología y Neumología Pediátrica.

Ante el riesgo inminente, el Seguro Social activó el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), plataforma operativa las 24 horas del día que gestiona traslados de pacientes en estado crítico a nivel nacional. La bebé fue llevada en ambulancia aérea hasta la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), en Jalisco.

Dos días después de su arribo, el equipo multidisciplinario del hospital realizó la intervención quirúrgica con éxito, logrando la extirpación total de la masa laríngea. Tras una evolución clínica favorable, la paciente fue dada de alta.

El doctor Carlos Francisco Moreno Valencia, director del Hospital de Pediatría, subrayó que este caso ejemplifica la fortaleza institucional del Seguro Social para articular esfuerzos, movilizar recursos de alta tecnología y garantizar una atención médica oportuna e integral, sin importar la distancia ni la complejidad del caso.

Por su parte, la madre de la menor, la señora Minerva, manifestó su gratitud hacia el personal médico por la celeridad en la respuesta y el acompañamiento humano brindado desde la recepción en Coahuila hasta la culminación del procedimiento.

Una vez restablecida su salud, el IMSS coordinó de nueva cuenta el retorno de la pequeña hacia su estado natal mediante transporte aéreo especializado. La operación de regreso concluyó sin contratiempos, consolidando un caso más de éxito en la red de pediatría de alta especialidad del país.