Mauricio Tabe convoca a Claudia Sheinbaum a recorrer escuelas públicas del país

El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y edil en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, lanzó un emplazamiento directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para realizar recorridos por las escuelas públicas del país, con el fin de constatar de primera mano el deterioro que enfrentan miles de planteles de educación básica.

Tabe señaló que la falta de mantenimiento en la infraestructura escolar vulnera el derecho de la niñez a recibir una educación digna y de calidad. Señaló que el programa federal “La Escuela es Nuestra” resulta insuficiente para subsanar deficiencias graves en las instalaciones físicas, tales como filtraciones de agua, fallas operativas en los servicios sanitarios y escasez de mobiliario adecuado.

“No es un capricho, esto va más allá de colores y de gobernantes, es la necesidad de nuestras niñas, niños y de nuestras escuelas”, afirmó el líder de la ANAC, quien advirtió que la omisión de presupuesto federal suficiente para los planteles constituye un problema prioritario de gestión pública que exige atención inmediata.

En ese sentido, Mauricio Tabe planteó la necesidad urgente de dotar de facultades y recursos financieros directos a las alcaldías y municipios. Argumentó que los gobiernos locales representan la autoridad más cercana a la ciudadanía y disponen de la capacidad operativa para reaccionar con agilidad ante las emergencias de infraestructura escolar.

Como parte de esta estrategia política e institucional, Tabe recordó que la ANAC impulsó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para la creación del Fondo de Infraestructura Educativa (FAIE). Dicha propuesta busca garantizar una asignación directa de al menos 1.5 millones de pesos para cada uno de los aproximadamente 220 mil centros escolares de nivel básico en la República Mexicana.