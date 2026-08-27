Cae síndico de Oaxaca de Juárez por robo de vehículos

En un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de R. R. P., alias "El Duck", servidor público que se desempeñaba como síndico municipal en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Al funcionario se le imputa su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo específico.

La detención, derivada de la causa penal 0338/2026, contó con la participación de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de la República y la Policía Estatal de Oaxaca.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el servidor público estaría directamente involucrado con una red delictiva que operaba en la Zona Metropolitana de Oaxaca, dedicada al robo, alteración de números de serie y venta ilegal de vehículos robados.

A partir de los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación, un Juez de Control libró el mandamiento judicial que permitió a las corporaciones de seguridad poner al imputado a disposición de la autoridad judicial correspondiente, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Tras la captura, la Fiscalía de Oaxaca reafirmó su política de cero impunidad. La dependencia subrayó que aplicará la ley con estricto apego a derecho y sin ningún tipo de distinción, garantizando que todo acto ilícito sea castigado, independientemente de si el señalamiento involucra a un funcionario público activo.