AMTAC se deslinda del paro nacional de transporte del 26 de octubre; apuesta al diálogo con el gobierno

La Alianza Mexicana de Transportistas, A.C. (AMTAC) confirmó que no se sumará al paro nacional de labores convocado por diversas organizaciones del sector para el próximo lunes 26 de octubre de 2026. A través de un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales, la organización de transportistas detalló que han optado por mantener los canales de comunicación y negociación con el Gobierno Federal, así como con las administraciones estatales y municipales, para resolver la crisis que atraviesa el gremio en las carreteras del país.

"La Alianza Mexicana de Transportistas, A.C. (AMTAC) informa a sus agremiados, al sector transportista y a la opinión pública que no participará en el paro de transporte convocado para el próximo lunes 26 de octubre de 2026", señaló la organización, buscando desmarcarse de las movilizaciones que se prevé que afecten diversas vialidades del territorio nacional y aclarando su postura ante las versiones que los vinculaban con las protestas.

La dirigencia de la AMTAC apuntó que, en este momento, la prioridad para la organización es agotar la vía de la concertación antes de tomar medidas de fuerza que afecten a la ciudadanía y a la economía. "Nuestra organización reitera su compromiso con el diálogo institucional y la construcción de acuerdos con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, convencida de que, mediante el entendimiento y la voluntad de ambas partes, es posible encontrar soluciones a las problemáticas que enfrenta el sector transportista en nuestro país", detalló el documento emitido por la alianza.

No obstante, la organización no omitió las severas problemáticas que enfrenta el gremio en el día a día, como los asaltos en carreteras, la extorsión y los elevados costos de operación. "AMTAC reconoce que existen demandas legítimas que requieren atención, particularmente en materia de seguridad en las carreteras, costos operativos y condiciones para el desarrollo de nuestra actividad. Por ello, continuaremos buscando los espacios de diálogo necesarios para que nuestras propuestas e inquietudes sean escuchadas y atendidas", puntualizaron los transportistas.

A pesar de la tregua y de la decisión de no ir al paro, la AMTAC lanzó una dura advertencia a las autoridades respecto a la necesidad de obtener respuestas concretas y no simulaciones en las mesas de trabajo. "Queremos dejar claro que el diálogo debe ser permanente, respetuoso y acompañado de resultados. Estamos dispuestos a seguir construyendo acuerdos con las autoridades; no obstante, si el diálogo se rompe, se cierran los canales de comunicación o no existe voluntad para atender las necesidades del sector, AMTAC se verá en la necesidad de recurrir a las manifestaciones en las carreteras como una medida para hacer escuchar la voz de los transportistas y defender sus legítimos intereses", sentenciaron en su pronunciamiento.

Asimismo, la alianza subrayó que la búsqueda de consensos no debe interpretarse como una postura de debilidad o de sumisión ante las problemáticas que aquejan a sus miles de agremiados en todo México. "Nuestra disposición al diálogo no significa renunciar a nuestros derechos ni dejar de exigir soluciones. Significa que creemos en la búsqueda de acuerdos como primera vía, sin descartar las acciones que, en su momento, sean necesarias para defender al transporte de México", precisó la organización, que agrupa a un sector clave para el abasto nacional.

Finalmente, la AMTAC remarcó su compromiso de seguir operando el próximo lunes de manera regular en las carreteras del país, sin descuidar la representación de sus miembros. "Reiteramos que AMTAC no participará en el paro del próximo lunes 26 de octubre, pero continuará trabajando de manera firme y responsable en la defensa de sus agremiados, manteniendo abiertas las vías de comunicación con las autoridades", concluyeron, firmando bajo su lema histórico "Fuerza y voluntad por un cambio necesario".