Maru Campos fortalece puente institucional con la Federación tras agenda en la capital

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, encabezó una jornada de trabajo el lunes en la capital del país para afianzar los canales de comunicación y la coordinación institucional con el Gobierno federal. Tras sostener reuniones de alto nivel en la Secretaría de Gobernación (Segob) y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la mandataria panista destacó la disposición de la administración federal para sumar esfuerzos en favor de la entidad.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Campos expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la apertura institucional manifestada a través de las dependencias clave del gabinete federal.

"Agradecerle al Gobierno Federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum, por abrirnos estas puertas, que no significan más que un apoyo para el Estado de Chihuahua", puntualizó la gobernadora al término de sus primeros encuentros de la jornada.

El acercamiento ocurre en un momento determinante para afianzar los acuerdos entre ambos órdenes de gobierno. Con una agenda de trabajo que incluyó reuniones adicionales por la tarde del lunes, la mandataria estatal reafirmó su compromiso de mantener una postura firme en defensa de los intereses de los chihuahuenses, priorizando la colaboración por encima de cualquier diferencia.

"Sigamos trabajando para dar resultados para Chihuahua y seguir defendiendo lo que es nuestro, lo que es de los chihuahuenses", enfatizó Maru Campos.