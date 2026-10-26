Cae presunto narcomenudista en GAM tras primer operativo con drones de Fuerza Centinela

La vigilancia aérea de la alcaldía Gustavo A. Madero registró su primer golpe operativo al concretar la captura de un presunto distribuidor de droga, luego de que el nuevo sistema de aeronaves no tripuladas “apoyó la detención de un presunto narcomenudista en la colonia Guadalupe Proletaria”. La intervención de los dispositivos facilitó el rastreo inmediato del sospechoso en la vía pública, inaugurando el uso táctico de esta plataforma en el norte de la capital.

El operativo se ejecutó en la intersección de Calle 17 y Calle 28, perímetro donde “la tecnología de vigilancia aérea contribuyó a las labores de seguimiento y coordinación de los cuerpos de seguridad para concretar la detención”. La articulación entre los operadores de vuelo y las patrullas en superficie permitió cerrar las rutas de escape del sujeto sin detonar enfrentamientos armados en la zona vecinal.

Frente al resultado del despliegue, la administración encabezada por Janecarlo Lozano subrayó que la meta es consolidar herramientas avanzadas de disuasión, destacando que “en Gustavo A. Madero estamos poniendo la tecnología al servicio de la gente”. El gobierno demarcacional puntualizó que la prioridad radica en optimizar los tiempos de atención ante incidentes delictivos flagrantes en polígonos prioritarios.

Estas capacidades permiten reforzar las labores de vigilancia, facilitar el seguimiento de personas y vehículos, y proporcionar información estratégica a los elementos de seguridad en tierra.

La visión institucional rechaza que estos instrumentos funcionen únicamente como visores pasivos desde las alturas, al advertir que “no se trata solamente de vigilar desde el aire, sino de contar con herramientas que permitan detectar situaciones de riesgo, dar seguimiento a objetivos y coordinar una respuesta más rápida de nuestros cuerpos de seguridad”. Bajo esa lógica, el flujo de datos alimenta directamente las decisiones de los mandos policiales en tierra.

El soporte logístico de este esquema descansa en un componente técnico robusto, pues el programa “está integrado por ocho drones de última generación, cuatro unidades móviles de despliegue autónomo y un Centro de Inteligencia Móvil”. Este blindaje tecnológico incluye ópticas de alta definición, capacidad de monitoreo térmico y visualización nocturna para operar en condiciones de baja visibilidad.

En el plano operativo, las autoridades precisaron que “estas capacidades permiten reforzar las labores de vigilancia, facilitar el seguimiento de personas y vehículos, y proporcionar información estratégica a los elementos de seguridad en tierra”. Dicho esquema busca anular los puntos ciegos de la demarcación y generar ventajas tácticas frente a células delictivas que operan en callejones y avenidas principales.

La flota de drones se enlaza con el ecosistema de vigilancia existente, el cual “incluye más de 4 mil 500 cámaras de videovigilancia, mil 500 tótems de seguridad y 112 nuevas patrullas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de reacción y atención a emergencias”. La interoperabilidad entre el patrullaje aéreo y el monitoreo por circuito cerrado pretende recortar los minutos de respuesta ante llamadas de auxilio ciudadano.

Las acciones tácticas se inscriben en el balance de incidencia delictiva local, donde cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que “Gustavo A. Madero registra una reducción del 28 por ciento en los delitos de alto impacto durante ese periodo”. Dicho indicador refleja la evolución de los operativos focalizados aplicados a lo largo de los últimos dos años en sectores de alta complejidad.

El plan integral de la alcaldía busca consolidar un modelo policial mixto, enfocado en “combinar vigilancia aérea, inteligencia tecnológica y presencia territorial para prevenir delitos, apoyar las investigaciones y reforzar la protección de las familias”. La estrategia proyecta incrementar los sobrevuelos en corredores comerciales, paraderos del transporte público y colonias con mayores registros de denuncias ciudadanas.

La aprehensión del presunto implicado en Guadalupe Proletaria “marca el inicio de una nueva etapa en la incorporación de tecnología a las tareas de seguridad de Gustavo A. Madero, con el compromiso de traducir la innovación en resultados para sus habitantes”. Las autoridades ministeriales correspondientes determinarán la situación jurídica del detenido tras las evidencias y grabaciones aportadas por la flota aérea.