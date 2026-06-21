Avanza Fonatur con plan de ordenamiento y gestión integral de playas en Acapulco

Con el despliegue inicial de brigadas de atención en cinco de las playas más emblemáticas del puerto —Pie de la Cuesta, Manzanillo, Tlacopanocha, Suave y Tamarindos—, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) puso en marcha las Sesiones Informativas de la Ruta para el ordenamiento y gestión integral de playas. Este esfuerzo territorial se consolida como el eje motor del programa federal "Acapulco Se Transforma Contigo", diseñado expresamente para revitalizar el destino turístico mediante un diagnóstico técnico y social que recopile de primera mano las necesidades reales de cada franja costera.

La estrategia gubernamental se estructura formalmente a partir de cuatro ejes fundamentales de intervención institucional: recuperar, ordenar, fortalecer y consolidar el espacio público. Mediante este esquema normativo, las autoridades federales pretenden unificar criterios operativos en rubros críticos que impactan de forma directa la competitividad del puerto, tales como las jornadas de limpieza profunda, la habilitación de accesos públicos incluyentes, el reforzamiento de la seguridad perimetral, la organización del comercio, la dotación de servicios básicos y el mantenimiento continuo de la infraestructura.

El proceso de socialización ha abierto un canal de diálogo directo con prestadores de servicios turísticos, hoteleros, restauranteros, concesionarios y autoridades locales. Durante los encuentros, los representantes de la dependencia federal han enfatizado que el éxito del programa radica en reconocer la identidad y problemática particular de cada sitio. Por ello, la gestión priorizará variables operativas clave como la accesibilidad universal, la regulación de horarios de operación, la gestión integral de residuos sólidos, la salubridad general, la señalización vertical y horizontal, así como el establecimiento de esquemas claros para la convivencia armónica entre los usuarios.

Para garantizar la viabilidad a largo plazo de este ordenamiento, el Fonatur presentó principios rectores firmes para la sostenibilidad de las playas, sustentados bajo las premisas de que "la playa es de todas y todos" y que "lo que se recauda en la playa debe regresar a la playa". Estos lineamientos servirán como base jurídica y operativa para orientar la delimitación de zonas de uso comercial, el reconocimiento de áreas de uso libre para los bañistas, la restricción a la circulación de vehículos y peatones, y la instalación estratégica de mobiliario modular. Con estas acciones, el Gobierno de México avanza en la transformación profunda del puerto, apostando por la corresponsabilidad local para heredar playas más limpias, ordenadas y seguras.