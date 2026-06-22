Operativo tormenta y gobierno nocturno logran atención en tiempo récord tras intensas lluvias en MH

La capacidad institucional de la alcaldía Miguel Hidalgo fue puesta a prueba tras registrarse una tormenta atípica en días pasados. Ante esta emergencia, el alcalde Mauricio Tabe reconoció formalmente a los integrantes de su gabinete y a los equipos operativos de la demarcación por su respuesta oportuna y eficaz. El mandatario local destacó que los mecanismos de reacción permitieron demostrar que la demarcación se encuentra totalmente preparada para responder con prontitud ante cualquier tipo de contingencia meteorológica.

Las precipitaciones pluviales de gran intensidad provocaron afectaciones de consideración en distintos puntos, destacando datos duros como la caída de alrededor de 200 árboles en todo el territorio de la alcaldía. De este total, tan sólo 20 ejemplares se concentraron en la zona de las Pensiles. Aunado a esto, las rachas de viento y agua dejaron un saldo de múltiples postes derribados, así como severas afectaciones en el suministro de energía eléctrica en diversas colonias de la demarcación.

Tabe subrayó que la rápida mitigación de los daños fue posible gracias a la activación del Operativo Tormenta. Esta estrategia de protección civil, coordinada de manera directa con las brigadas del programa Gobierno Nocturno, permitió atender en tiempo récord las primeras emergencias que coincidieron de forma simultánea con los primeros días del Mundial, garantizando la movilidad.

Las autoridades informaron que las cuadrillas de servicios urbanos y personal de estructura operaron de forma permanente en las calles para el retiro de ramas, troncos y desazolve. Con un mensaje de agradecimiento, Tabe puntualizó de manera contundente las acciones de su administración al declarar: “La emergencia nos puso a prueba y demostramos de lo que somos capaces. Siempre hemos sido un equipo capaz de vencer la adversidad”.

Finalmente, el alcalde señaló que el servicio público exige estar del lado de la población en los momentos de mayor vulnerabilidad, sin importar los horarios ni las inclemencias climáticas. Respecto al despliegue de los trabajadores que laboraron durante la madrugada en condiciones complejas y doblando turnos, el funcionario enfatizó que "Gobierno Nocturno demostró que no fue una ocurrencia, sino una estrategia para dar tranquilidad y confianza a nuestros vecinos", lo cual consolida una guardia de vigilancia activa las 24 horas del día.