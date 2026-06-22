Coinciden productores y gobiernos en armonizar beneficios de planta de amoniaco en Sinaloa

Representantes de organizaciones agrícolas y productores del sector agropecuario de Sinaloa manifestaron su respaldo definitivo a la operación de la planta de amoniaco de Grupo GPO en Topolobampo, un proyecto estratégico que actualmente registra un avance del 80 por ciento en su construcción. En una mesa de trabajo, los líderes del campo y las autoridades de los tres órdenes de gobierno coincidieron en la urgencia de alinear este desarrollo industrial con un plan integral de justicia social que impacte positivamente el nivel de vida de las comunidades de la región.

El amoniaco constituye un insumo esencial para la producción de fertilizantes, un recurso crítico para un estado que se consolida como el principal productor de alimentos del país. El ciclo agrícola regional demanda miles de toneladas de este compuesto para abastecer cerca de 900 mil hectáreas cultivables, por lo que una fuente local de suministro fortalecerá la competitividad del sector, reducirá los riesgos logísticos y disminuirá los costos de producción frente a la volatilidad internacional, en sintonía con la política de soberanía alimentaria impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En materia de seguridad, la planta destaca por su diseño basado en estándares internacionales. Al respecto, Christian Aldama, director de Relaciones Públicas de Grupo Proman GPO, precisó de manera contundente que esta infraestructura es la primera en su tipo en la zona del Pacífico, desde Alaska hasta la Patagonia. Afirmó que "durante los 40 años que tiene operando la empresa en diferentes partes del mundo, jamás se ha presentado un solo incidente que ponga en riesgo a las personas o las zonas en donde se encuentran operando".

Por su parte, Mauricio Rodríguez Alonso, representante de la presidencia de la República, expuso la importancia macroeconómica de eliminar la dependencia de las importaciones de insumos agrícolas para evitar riesgos de desabasto en las cadenas de suministro. El funcionario aseguró que se trabajará de la mano con el Ejecutivo y la empresa para "lograr conciliar públicamente que no existen riesgos para la población ni el medio ambiente y que además habrá beneficios directos para las comunidades de la región con compromisos que se establecerán entre la planta de GPO y el mismo Gobierno Federal".

Finalmente, el secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, acompañado por el subsecretario de Gobierno, Rodolfo Jiménez, e integrantes de organismos como CAADES, AARC y la LCA, exhortó a la sociedad sinaloense a conocer con objetividad los alcances reales del proyecto. Los asistentes concluyeron que el fortalecimiento de la infraestructura industrial en Topolobampo no solo blindará la productividad y la competitividad del campo mexicano, sino que detonará miles de empleos directos y garantizará un crecimiento con equidad social en el norte del estado.