Renuevan zona hotelera de Campos Elíseos en Polanco

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, entregó la renovación integral de la avenida Campos Elíseos, una de las vialidades más representativas de Polanco, donde se amplió el espacio peatonal, se mejoró la infraestructura urbana y se reforzó la seguridad para vecinos y visitantes.

Durante la entrega de la obra, el edil destacó que la intervención permitió recuperar 40 por ciento más de espacio para peatones, además de habilitar siete cruces seguros y modernizar diversos elementos urbanos para hacer de esta zona un corredor más ordenado, accesible, seguro y sostenible.

“Aquí decidimos hacer obras útiles y entregarlas en tiempo y forma para que quienes viven aquí y nos visitan las disfruten. Nos preparamos pensando en una alcaldía para la gente, donde se priorice al peatón y se fortalezca la seguridad”, afirmó Tabe.

Los trabajos incluyeron la ampliación de banquetas, rehabilitación de camellones y jardineras, repavimentación del tramo comprendido entre Arquímedes y Julio Verne en ambos sentidos, reiluminación de la zona, instalación de rampas para personas con discapacidad y adecuación de cruces peatonales seguros.

El alcalde subrayó que la obra no representó un gasto para los habitantes de la demarcación, ya que fue financiada mediante recursos provenientes de medidas de mitigación que deben cumplir los desarrolladores inmobiliarios.

“Es obra pública que no le está costando a nuestras vecinas y vecinos. Las mitigaciones se quedan en Miguel Hidalgo para beneficio de nuestra comunidad”, sostuvo.

Por su parte, Gabriela Salido Magos, directora ejecutiva de Planeación de Desarrollo Urbano, explicó que la intervención fue integral al modernizar tanto la infraestructura peatonal como la superficie de rodamiento vehicular, además de incorporar acciones de reiluminación y reverdecimiento.

Las autoridades señalaron que se mantuvo el mismo número de carriles para vehículos, mientras que se incrementó significativamente el espacio para peatones, mejorando la accesibilidad y la movilidad en una de las zonas con mayor afluencia de la capital.

Con esta obra, la alcaldía Miguel Hidalgo busca fortalecer la imagen urbana de Polanco y preparar la zona para recibir a miles de visitantes durante el Mundial de 2026.