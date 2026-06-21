Destaca Partido Verde reforma constitucional para frenar el comercio ilegal de mascotas

En México habitan alrededor de 80 millones de animales de compañía, de los cuales una proporción importante proviene de mercados informales y criaderos sin regulación. Ante este panorama, el Partido Verde Ecologista de México destacó que la reforma constitucional en materia de bienestar animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2024, representa el avance jurídico más significativo para fortalecer la protección de los animales y combatir de manera directa el comercio ilegal de mascotas en todo el territorio nacional. El instituto político señaló que las condiciones inadecuadas de crianza en el sector informal favorecen el maltrato, el abandono y la reproducción indiscriminada de ejemplares. Por ello, la organización consideró indispensable el fortalecimiento inmediato de los mecanismos de supervisión, vigilancia y control. Este nuevo marco normativo tiene como objetivo central consolidar políticas públicas mucho más eficaces, las cuales reforzarán de forma coordinada las acciones de las autoridades competentes para prevenir y sancionar de manera severa prácticas clandestinas de venta y reproducción. La reforma impulsa una actuación conjunta y articulada entre los tres órdenes de gobierno, involucrando a dependencias vinculadas con la seguridad, la procuración de justicia, la salud y el medio ambiente. Esta colaboración interinstitucional no solo permitirá optimizar los recursos públicos disponibles, sino que mejorará sustancialmente la capacidad de respuesta operativa ante las denuncias ciudadanas por maltrato. Finalmente, el Partido Verde afirmó que una mayor articulación entre la Federación, los estados y los municipios será el pilar fundamental para prevenir las actividades ilícitas vinculadas al comercio clandestino de mascotas. Asimismo, apuntó que esta unión facilitará el impulso de estrategias efectivas contra el abandono, la reproducción irregular y la sobrepoblación, problemáticas estructurales que afectan actualmente a millones de animales en todo el país.