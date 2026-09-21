Tlalpan renueva sus 19 bibliotecas; Gaby Osorio encabeza la estrategia SABIA

Con la meta de transformar la infraestructura educativa y cultural de la demarcación, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, encabezó la inauguración de la segunda biblioteca temática de la demarcación en el pueblo de Parres El Guarda. Esta entrega forma parte del proyecto denominado Sistema de Aprendizaje en Bibliotecas de Innovación y Articulación (SABIA), iniciativa que busca modernizar integralmente los 19 espacios públicos de lectura en la alcaldía.

Durante la reapertura de la Biblioteca Jaime Torres Bodet, la alcaldesa afirmó que el plan integral no contempla únicamente la rehabilitación física de los inmuebles, sino una reconfiguración estructural para adaptarlos a las artes, la ciencia, la tecnología y el entorno propio de cada comunidad. Con una inversión de cuatro millones de pesos, el recinto de Parres se enfocó en el medio ambiente, en sintonía con la riqueza natural de la zona rural tlalpense.

Entre las principales novedades del espacio destaca la incorporación de un centro de aprendizaje virtual, áreas de lectura al aire libre y una Sala Maker. Esta última está concebida bajo el modelo educativo STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), permitiendo a niñas, niños y adolescentes experimentar, diseñar prototipos y transformar conceptos teóricos en proyectos prácticos.

Osorio enfatizó que el acceso al conocimiento y a la innovación científica debe concebirse como un derecho garantizado para todas las colonias y pueblos de Tlalpan. Asimismo, subrayó la urgencia de revalorizar el libro físico y la convivencia comunitaria frente al avance del consumo digital en las nuevas generaciones.

Por su parte, Rafael Pérez Laurrabaquio, director general de Derechos Culturales, Educativos, Ciencia y Tecnología de la demarcación, explicó que el modelo SABIA pretende alejar a las bibliotecas de la concepción tradicional para convertirlas en centros vivos de interacción, aprendizaje intergeneracional y cohesión social.

La red pública de Tlalpan inició esta estrategia con la sede de San Nicolás Tolentino, en Coapa, especializada en ciencia y tecnología. Las autoridades locales informaron que la tercera etapa del proyecto ya se prepara en el deportivo Sánchez Taboada, donde se instalará una biblioteca temática dedicada a la historia y apreciación de la música, continuando así la expansión gradual de este modelo en los recintos restantes de la demarcación.