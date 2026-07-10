¿Quieres vivir en Marte? La NASA busca voluntarios para una misión de un año

La agencia espacial estadounidense (NASA) ha puesto en marcha una convocatoria para aquellos que deseen vivir una experiencia única: habitar en condiciones de la Luna o Marte, el cual iniciará el próximo año, aunque con letras chiquitas en el acuerdo.

A través del programa Análogo de Exploración de la Luna y el Marte (MMEA, por sus siglas en inglés), NASA lanzó la convocatoria para encontrar cuatro voluntarios que deseen estar en un aislamiento de 12 meses en la Tierra. El objetivo es replicar las condiciones a las que se enfrentarían los humanos en una misión de larga duración para analizar los retos y efectos físicos, como el diferente tiempo marciano que dura 40 minutos más que los terrestres y los psicológicos al no tener luz solar directa.

Este experimento científico, que está programado para comenzar en agosto de 2027 en las instalaciones del Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, obligará a los seleccionados a vivir en entornos confinados de dimensiones reducidas.

La investigación se dividirá en tres etapas: la primera y la tercera simularán el trayecto de ida y vuelta a bordo de una réplica de nave espacial de 60 metros cuadrados, mientras que la fase intermedia trasladará a los participantes a un módulo de 84 metros cuadrados donde realizarán caminatas simuladas en superficies arenosas, operarán vehículos de exploración y cultivarán sus propios vegetales para subsistir.

¿Cómo aplicar y cuáles son los requisitos de la NASA?

El proceso de reclutamiento exige un perfil altamente especializado y similar al que se le solicita a un astronauta profesional. Quienes deseen postularse deben realizar el registro digital formal a través del portal oficial de contratación de la agencia (NASA Analogs Recruiting).