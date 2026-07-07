LUXMyWill: definir un estilo propio para siempre

Durante el último año, mujeres en plataformas como TikTok e Instagram han popularizado hashtags como #BuryMeInThis ("Entiérrenme con esto"). Lo que comenzó como una expresión viral y exagerada de fascinación por un determinado outfit evolucionó rápidamente hasta convertirse en un fenómeno cultural más profundo: una nueva generación de mujeres que afirma que no se viste para una ocasión especial, sino que ellas mismas son la ocasión.

Reconociendo la poderosa expresión de identidad personal que hay detrás de esta tendencia, LUX se ha asociado con expertos legales para dar un carácter permanente a estas declaraciones. #LUXMyWill permite a las mujeres convertir una sencilla publicación en redes sociales en una manifestación formalmente reconocida de cómo desean ser recordadas por su estilo, que puede ser atestiguada, documentada y conservada.

La iniciativa invita a las participantes a grabar en vídeo la elección del look con el que desean ser recordadas y etiquetar a una persona de confianza para que respete esa voluntad. Para convertir estos deseos en algo tangible, especialistas jurídicos han colaborado con la marca para definir qué elementos otorgan validez a estas declaraciones, creando además contenido educativo que guía a las usuarias durante el proceso. Algunas participantes seleccionadas también recibieron una caja personalizada #LUXMyWill, diseñada para conservar el conjunto elegido junto con la declaración grabada.

"La belleza siempre ha sido una poderosa forma de expresión personal. Hoy, las mujeres están llevando esa idea un paso más allá: ya no esperan una ocasión especial, sino que ellas mismas se convierten en esa ocasión", afirma Judy Zu, directora global de marca de LUX.

"Esta tendencia nos demostró que, cuando una mujer decide cómo quiere ser recordada, está haciendo una declaración de identidad. Nosotros queríamos dar a esa declaración el reconocimiento que merece".

La campaña creció de forma orgánica. Creadoras de contenido que anteriormente habían publicado usando el hashtag #BuryMeInThis revisitaron esas publicaciones para convertirlas en una declaración oficial, etiquetando a amigas que, a su vez, crearon sus propias declaraciones. Gracias a la participación de la comunidad, #LUXMyWill se transformó rápidamente en un movimiento cultural colectivo.

En esencia, #LUXMyWill refuerza una convicción que LUX ha defendido durante años: la belleza no es algo que se lleva solo durante un instante. Es algo que se encarna, se define y se deja como legado.

Acerca de LUX

LUX celebra la belleza y la feminidad desde 1925. La marca defiende una belleza que no pasa desapercibida: atrevida, audaz y maximalista. Además, continúa impulsando iniciativas que ayudan a las mujeres a expresar su concepto de "Main Character Beauty".

Acerca de VML

VML es una compañía creativa líder que combina experiencia de marca, experiencia de cliente y comercio para crear marcas conectadas que impulsan el crecimiento.