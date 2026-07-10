Fanático noruego se niega a hacer el "viking row"; lo califica de plagio y error histórico

La Selección de Noruega ha cautivado el Mundial 2026 no solo por sus resultados que los tienen en la ronda de los cuartos de final donde este sábado enfrentarán a Argentina, sino también por su particular celebración denominada “Viking Row” o remo vikingo en español, la cual se ha viralizado y ha salido de los estadios para conquistar las redes sociales.

Sin embargo, en medio del júbilo colectivo, la imagen de un aficionado completamente estático y con rostro de pocos amigos en medio de una grada llena de hinchas simulando remar se transformó en un fenómeno de alcance internacional.

El nombre del asistente al estadio que se negó a ser parte de la celebración, misma que el equipo noruego ya adoptó para hacerla junto a sus fanáticos al final de cada partido, es Emil Anders Lappen. En una imagen en redes sociales aparece con un rostro serio y, mientras el resto del público hace el movimiento de remo él se queda inmóvil.

Muchas personas se cuestionaron cómo no podía contagiarse del ambiente, pero ahora él ha salido a romper el silencio en la cadena británica Sky News para explicar los motivos científicos, históricos y de identidad que lo llevaron a negarse a participar en el festejo masivo.

La razón por la que un aficionado noruego no hace el "Viking Row"

Para Lappen, la principal razón detrás de su protesta radica en la falta de originalidad de la dinámica, a la cual calificó como un plagio directo de lo hecho por otros países nórdicos en torneos anteriores.

“Antes que nada, simplemente lo encuentro realmente estúpido. Eso fue lo que pensé cuando surgieron con eso, que era estúpido y molesto, y no quería hacerlo. Y además, copia mucho de lo que hacía la gente de Islandia”, dijo Emil Anders Lappen quien relación el movimiento con el famoso aplauso de trueno de Reikiavik.

“Cambiar un movimiento no es suficiente para alejarlo de ser una copia exacta de lo que ellos hicieron. Todo lo que querían era la misma reacción de la gente, y luego simplemente cambiaron el movimiento. Es la misma cosa”.

El error histórico del “viking row”

Más allá del debate sobre la originalidad, el seguidor noruego fundamentó su descontento en un error de precisión histórica relacionado con los viajes antiguos de sus antepasados y la propia geografía de la Copa del Mundo que se desarrolla en Norteamérica.

“Los vikingos navegaron a través del Atlántico. Ellos no remaron a través del Atlántico”, argumentó Lappen frente a las cámaras de televisión.

En un canto que lanzaron junto con el remo, dijeron que iban a remar a través del Atlántico, y por eso he estado tan molesto por ello. Los vikingos remaban en ríos y cosas así, pero a través del Atlántico, navegaban”, especificó el entrevistado.

Ante la observación de la prensa sobre si no estaba dejando de lado la diversión y el apoyo genuino a su país, Emil fue directo. “Sí, puedes decir eso, pero cuando lo lanzaron, lo encontré estúpido y quería demostrar que no lo apreciaba, y creo que logré transmitir el mensaje”, apuntó antes de ser claro en que, sin importar el resultado él no se uniría a estos festejos: “Ellos pueden ganar lo que quieran. Yo no voy a remar”, concluyó.