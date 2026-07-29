Sulemana Abdul, gigante de Ghana, muere a los 33 años: ¿qué se sabe de las causas?

Sulemana Abdul Samed muere tras convertirse en un símbolo universal de resiliencia y calidez humana en la comunidad ghanesa de Gambaga. Conocido afectuosamente como "Awuche", su deceso a los 33 años ha sido confirmado por medios internacionales.

Reportes de salud locales señalan que complicaciones renales severas provocadas por su crecimiento desmedido causaron su fallecimiento prematuro.

Sulemana Abdul Samed, gigante de Ghana, muere a los 33 años Canva

¿Quién fue Sulemana Abdul Samed y cuál fue su diagnóstico?

Sulemana Abdul Samed fue el hombre más alto de Ghana, famoso mundialmente por padecer gigantismo pituitario, un trastorno endocrino raro que provocó un crecimiento óseo ininterrumpido hasta el día de su trágico deceso.

A los 22 años, Awuche notó que su lengua creció tanto que apenas le permitía respirar con normalidad.

Poco después, la acromegalia (trastorno hormonal provocado por la sobreproducción de hormona del crecimiento) afectó la estructura de sus extremidades.

Los médicos de la clínica rural notaron que la anomalía se originaba en la glándula hipófisis (glándula endocrina encargada de regular el crecimiento corporal). Sin recursos económicos para someterse a una neurocirugía, su cuerpo continuó expandiéndose vertiginosamente.

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La controversia de la altura del gigante de Ghana

La altura real de Sulemana Abdul Samed alcanzó los 2,24 metros (7 pies y 4 pulgadas), descartando las mediciones iniciales de un centro médico rural que erróneamente sugirieron que medía 2,89 metros.

El error inicial ocurrió cuando la cinta métrica de un hospital local sobrepasó la estatura habitual del personal médico. Periodistas viajaron hasta Gambaga con una cinta métrica oficial para verificar la imponente estatura del joven.

Aunque no superó el récord del Libro Guinness, su figura delgada y carisma lo convirtieron en una celebridad regional instantánea. Cientos de turistas visitaban su pueblo natal solo para retratarse junto al amable gigante de sonrisa contagiosa.

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Complicaciones de salud y la lucha contra la acromegalia

Las complicaciones médicas del gigantismo incluyen insuficiencia cardíaca, escoliosis severa, hipertensión arterial y fallas renales crónicas derivadas de la presión sobrecarga sobre los órganos internos debilitados.

El crecimiento desmedido le provocó una curvatura anormal en la columna vertebral (hiperlordosis) que limitó progresivamente su movilidad física cotidiana. Además, desarrolló úlceras crónicas en los pies debido a la pésima circulación sanguínea periférica en sus extremidades inferiores.

Awuche requería de calzado confeccionado a medida con neumáticos reciclados, pues ningún calzado comercial se ajustaba a su anatomía. A pesar de las severas molestias físicas, mantuvo un espíritu alegre y soñaba con formar una familia algún día.

Sulemana Abdul Samed, gigante de Ghana, muere a los 33 años Medio internacional

El legado de Awuche en la sociedad de Ghana

El legado de Sulemana Abdul Samed destaca por haber concientizado a la población africana sobre las enfermedades endocrinas raras, transformando el estigma en empatía colectiva y solidaridad nacional.

Su historia conmocionó las redes sociales en África Occidental, visibilizando la falta de especialistas endocrinólogos en zonas rurales remotas. Líderes comunitarios y ciudadanos lamentan la partida de un hombre que afrontó el dolor extremo con altivez y enorme generosidad.

Su funeral en Gambaga congregó a cientos de personas que acudieron a rendir homenaje a su memoria inolvidable. Hoy, su memoria nos recuerda la urgencia de fortalecer los sistemas de salud pública para atender patologías genéticas raras.