"Lord Garrafones” fue por unos jochos y salió con 40 litros de refresco | VIDEO

Lo que comenzó como una visita habitual a una tienda de autoservicio terminó convertido en un episodio viral, donde un cliente fue captado mientras utilizaba la máquina de refrescos de refill para llenar dos garrafones de aproximadamente 20 litros cada uno, situación que generó críticas, comentarios y un debate sobre los límites del servicio.

La acción quedó grabada en un video, difundido en redes sociales, donde se observa al hombre colocando los recipientes para recibir el refresco directamente de la máquina. Una vez que los llenaba, los colocaba en el carrito de compras y continuaba con la operación.

De acuerdo con el relato de la persona que grabó las imágenes, los hechos ocurrieron en una tienda Costco de Aguascalientes, donde empleados del establecimiento se acercaron al cliente para pedirle que dejara de llenar los garrafones. Sin embargo, según lo que se escucha en la grabación, el hombre habría continuado con la acción.

Ya se acercaron los empleados a decirle y no lo deja de hacer. Qué increíble, es lo más increíble que he visto. Ahí va el cliente con los dos garrafones”, señala la persona que realizó la grabación.

Se encuentra la versión de que la familia habría adquirido una cantidad considerable de alimentos y que los refrescos correspondían a esas compras. Captura de pantalla

Los recipientes que aparecen en las imágenes tienen una capacidad aproximada de 20 litros cada uno, por lo que, de encontrarse llenos, representarían alrededor de 40 litros de refresco.

La situación llamó especialmente la atención porque el sistema de refill está pensado para que los clientes puedan volver a servirse su bebida durante su visita, mientras que en este caso el líquido fue colocado directamente en recipientes de gran capacidad.

El video provocó que algunos usuarios calificaran la acción como un uso excesivo del beneficio, mientras que otros cuestionaron si las bebidas formaban parte de productos que el cliente había comprado y, por lo tanto, si existía algún argumento para considerar legítima la cantidad de refresco obtenida.

¿Qué se sabe sobre el origen de lo ocurrido?

Tras la difusión de las imágenes comenzaron a circular en redes sociales diferentes versiones sobre el contexto de la compra.

Entre ellas se encuentra la versión de que la familia habría adquirido una cantidad considerable de alimentos y que los refrescos correspondían a esas compras. También se difundió la explicación de que las bebidas ya habían sido pagadas y que los garrafones únicamente fueron utilizados para transportarlas.

Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas oficialmente por Costco, por lo que deben tomarse únicamente como parte de los comentarios que surgieron alrededor del video.

Hasta el momento, lo que puede observarse directamente en la grabación es al cliente utilizando la máquina de refrescos para llenar dos recipientes de gran capacidad y la presencia de trabajadores que, según el testimonio de quien grabó, le solicitaron detenerse.

Redes sociales bautizan al protagonista

Como suele ocurrir con este tipo de videos, los usuarios no tardaron en ponerle apodo al protagonista. El hombre comenzó a ser identificado en redes como Lord Garrafones, en referencia a los enormes recipientes que utilizó para almacenar el refresco.

El caso abrió nuevamente el debate sobre el uso de los servicios de refill y sobre qué ocurre cuando un beneficio diseñado para el consumo individual durante una visita es utilizado de una manera considerablemente distinta.

Mientras algunos usuarios consideran que llenar recipientes de 20 litros representa un abuso, otros sostienen que primero debería conocerse exactamente qué productos fueron adquiridos y cuáles son las condiciones del establecimiento para el servicio de refill.

Cabe mencionar que hasta ahora, no se conoce un posicionamiento público específico de Costco México sobre este incidente ocurrido en Aguascalientes, por lo que tampoco existe confirmación oficial sobre si el cliente fue sancionado, si se le permitió conservar las bebidas o cuáles fueron las medidas tomadas por el establecimiento.