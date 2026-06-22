X presenta fallas HOY 22 de junio: reportan problemas en la app y en web

X presenta fallas este lunes 22 de junio y miles de usuarios comenzaron a reportar problemas para utilizar la red social desde las primeras horas de la mañana. Los inconvenientes fueron detectados alrededor de las 08:00 horas, cuando varias personas señalaron dificultades para acceder con normalidad a la plataforma.

Con el paso de los minutos aumentaron los reportes relacionados con errores dentro de la aplicación y problemas de conexión.

De acuerdo con la información compartida por Downdetector, el 52% de las quejas están relacionadas con fallas en la app, mientras que el 24% corresponde a errores de conexión con los servidores. Además, un 15% de los usuarios reportó dificultades para actualizar el feed.

Entre las ciudades donde se han registrado más reportes se encuentran Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Santiago de Querétaro. Debido a que los problemas continúan, algunos usuarios podrían experimentar un funcionamiento irregular o una carga incompleta de la plataforma.

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¿Qué problemas presenta X hoy 22 de junio?

Los reportes más frecuentes están relacionados con el uso de la aplicación móvil. Muchos usuarios aseguran que no pueden visualizar nuevas publicaciones o que el contenido tarda demasiado en aparecer.

También se han detectado errores al intentar conectarse a los servidores de la red social. En algunos casos, los internautas informan que la plataforma deja de responder o muestra mensajes de error al intentar navegar.

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Además de los inconvenientes en dispositivos móviles, algunos usuarios también han señalado dificultades para ingresar a X desde navegadores web, lo que indica que la afectación no se limita a una sola versión de la plataforma.

¿Por qué puede fallar X?

Las interrupciones en el servicio pueden ocurrir por diferentes motivos. Uno de los más comunes es la caída de servidores o problemas en la infraestructura que soporta la plataforma.

Otra posible causa son los errores derivados de actualizaciones recientes, ya sea en la aplicación o en los sistemas internos que permiten su funcionamiento.

Asimismo, los problemas en centros de datos o redes de comunicación pueden provocar afectaciones en regiones específicas o incluso generar fallas a nivel global.

Por ahora, X no ha informado oficialmente cuánto tiempo podrían durar los problemas reportados este 22 de junio, por lo que los usuarios deberán esperar a que el servicio se estabilice por completo.