Xiaomi 18 Fold: El nuevo rival de Apple y Samsung. ¿Llegará a México?

A tan solo unos días del lanzamiento del nuevo iPhone 18 donde se espera la presentación del primer plegable de la compañía americana, la firma china Xiaomi ha lanzado en su territorio su Xiaomi 18 Fold, un teléfono con las mismas características enfocado en la portabilidad y la productividad.

El diseño, que luce similar al de un pasaporte como ya lo ha presentado Samsung con su Fold 8, presenta una pantalla exterior de 5.38 pulgadas, mientras que al desplegarse revela un panel principal de 7.58 pulgadas, todo en un cuerpo de apenas 5.02 mm de grosor y un peso de 219 gramos.

El nombre de 18 Fold no es casualidad y sigue la tendencia adoptada desde los modelos Xiaomi 17: luchar directamente contra los lanzamientos de Apple siguiendo el mismo conteo que la firma de la manzana. Ahora, a unos días de la presentación de la nueva familia 18 de la marca de Cupertino la estrategia se mantiene.

El diseño del Xiaomi 18 Fold es muy parecido a la tendencia ya establecida por otros rivales. Xiaomi

Xiaomi 18 Fold, calidad sin sacrificar nada

Si bien el diseño del Xiaomi 18 Fold es similar al de sus rivales tiene grandes diferencias. Mientras que Samsung ha sacrificado características de otros modelos tope de gama para crear sus plegables y se espera que Apple siga la misma estrategia, en la firma de China han mantenido las características insignia.

En el apartado técnico, el dispositivo destaca por estrenar el Xiaomi XRING O3, el segundo procesador de gama alta desarrollado internamente por la marca y que sigue demostrando la capacidad de desarrollo a pesar de las restricciones a las que está sometido el mercado de aquella nación.

Fabricado en un proceso de 3 nanómetros con 24 mil millones de transistores, este chip de 10 núcleos ofrece un 60% más de rendimiento y reduce el consumo energético en un 25%. Además, es el primer SoC compatible con memoria RAM LPDDR6 e integra un NPU enfocado en tareas de inteligencia artificial.

En el apartado fotográfico se pone como un candidato ante sus rivales de Corea del Sur y Estados Unidos. Integra un sistema triple firmado por Leica liderado por un sensor principal de 200 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles. Todo el sistema está respaldado por una batería de silicio-carbono de 6,000 mAh con carga rápida de 67W por cable y 50W inalámbrica.

¿Cuándo saldrá a la venta el Xiaomi 18 Fold?

Tras su develación oficial en Beijing este 7 de septiembre de 2026, Xiaomi iniciará el despliegue de comercialización en el mercado de China durante las próximas semanas.

¿Llegará el Xiaomi 18 Fold a México?

Existen dudas si podrá llegar al mercado internacional, especialmente por el uso de su procesador. Sin embargo, al contar con la Xiaomi Astral Communication, que garantiza cobertura e itinerancia global en más de 210 países, podría tener una posibilidad en el futuro.

¿Cuánto cuesta el Xiaomi 18 Fold?

El precio en China será de 10,999 yuanes lo que en la conversión actual en México serían 27 mil 683 pesos. A este costo se deben aumentar impuestos.