Más que un dolor en el pecho: estos son los 5 tipos de infarto y sus características

El infarto al corazón es una emergencia médica que exige actuar rápido para salvar la vida. Conocer los síntomas de un ataque cardíaco, sus 5 tipos y la prevención es necesario para saber qué hacer en casos de emergencia.

Imagina una presión súbita, como si un elefante se sentara en el pecho; así describen muchos este evento. Lejos de ser único, el ataque al corazón tiene rostros y causas diferentes que los definen.

Los diferentes tipos de infarto son originados por distintas causas. Canva

¿Cuáles son los 5 tipos de infarto y sus características?



Aunque suele pensarse en una arteria tapada, la medicina clasifica los infartos en cinco categorías según su origen. La distinción resulta crucial porque el tratamiento varía para cada paciente.

Estos son los cinco tipos de infartos, de acuerdo con el Manual MSD, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EU (CDC) y American College of Cardiology.

Tipo 1 (Infarto Espontáneo) : Ataque espontáneo por ruptura de una placa de colesterol. Un coágulo bloquea la arteria y corta el flujo sanguíneo de forma súbita.

Tipo 2 (Secundario) : Ocurre por un desequilibrio de oxígeno. No hay ruptura de placa, sino espasmos o anemia grave que dejan al corazón sin aire.

Tipo 3 (Infarto fulminante) : Muerte súbita con señales de isquemia. El paciente fallece antes de obtener muestras de sangre para confirmar el diagnóstico real.

Tipo 4 (Infarto relacionado con Intervención Coronaria) : Se asocia a intervenciones. El 4a sucede tras una angioplastia y el 4b por trombosis de un stent, ese pequeño tubo de malla.

Tipo 5 (Infarto relacionado con Cirugía de Bypass): Relacionado con cirugía de bypass. Sucede durante la operación a corazón abierto al elevarse las enzimas cardíacas drásticamente.

Entre todos ellos, el Tipo 1 es el más común. La acumulación silenciosa de placa y su ruptura repentina es el enemigo principal que lleva a la mayoría de las personas a las urgencias.

El dolor que se extiende desde el pecho a la mandíbula suele ser una señal del infarto. Canva

¿Cómo reconocer un infarto? Estas son las señales



El cuerpo suele avisar antes de fallar, pero hay que saber leerlo. Los síntomas aparecen de golpe o son señales sutiles que se confunden con indigestión, retrasando la ayuda médica indispensable.

Estas son las señales de alarma de un infarto, de acuerdo con los CDC y MedlinePlus:

Dolor torácico : Es el principal síntoma. Se siente como una presión aplastante en el centro del pecho que dura minutos o va y viene.

Irradiación: El malestar viaja. Puede extenderse hacia la mandíbula , cuello o espalda, acompañado de sudor frío y mucha falta de aire.

Señales atípicas: Mujeres y diabéticos pueden no sentir dolor de pecho, sino fatiga inusual, mareos o dificultad para respirar hondo.

Identificar estas señales salva vidas. Ignorar un dolor de estómago persistente o cansancio extremo en personas con factores de riesgo resulta fatal, pues el 20% de los infartos son silencioso.

Mantener un estilo de vida saludable es la mejor herramienta para cuidar del corazón. Canva

¿Qué hacer en caso de infarto?



Ante la sospecha, se debe llamar al 911 de inmediato; no hay que conducir. El tiempo es músculo: cada minuto cuenta para restaurar el flujo sanguíneo y reducir el daño permanente al tejido.

Acción inmediata: Mientras llega ayuda, hay que mantener la calma. Masticar una aspirina ayuda a diluir la sangre si no existe alergia.

Tratamiento: Los médicos usan fármacos para disolver coágulos o realizan una angioplastia para abrir la arteria con un catéter fino.

Recuperación: Tras el alta, el retorno a la normalidad es gradual. La rehabilitación cardíaca es la ruta para retomar la actividad física.

El corazón puede quedar con cicatrices que afectan su bombeo. Seguir al pie de la letra la medicación y asistir a terapias reduce el riesgo de sufrir un segundo evento o una muerte prematura.

Si los síntomas de un infarto son claros, lo mejor es llamar a emergencias. Canva

¿Cómo prevenir los infartos?



La mejor defensa son los hábitos diarios. Factores como la hipertensión, el colesterol alto y el tabaquismo son responsables de la mayoría de los daños que terminan en la sala de urgencias.

Así es posible prevenir los infartos, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los Institutos Nacionales de Salud en EU (NIH):

Estilo de vida : Una dieta baja en grasas saturadas y actividad física regular son la base para evitar la formación de placas.

Control médico : Vigilar la presión arterial y la diabetes es fundamental, pues estos factores dañan los vasos sanguíneos en silencio.

Gestión de estrés: Cuidar la mente importa. La tensión emocional y la obesidad aumentan el riesgo; pequeños cambios evitan el 80% de eventos.

Cuidar el corazón es una decisión de cada día. Reconocer los síntomas y actuar rápido marca la diferencia entre la vida y la muerte, permitiendo escribir nuevas historias tras un susto mayor.

Mantener la disciplina en los chequeos médicos asegura una detección temprana de anomalías. Al integrar estas medidas, el organismo fortalece su resistencia y garantiza una vida activa y plena.