UGREEN presenta la nueva generación MagFlow en México

Mantener conectados los dispositivos que utilizamos a lo largo del día se ha convertido en parte de la rutina. En ese escenario, UGREEN amplía su presencia en México con tres nuevos integrantes de su serie MagFlow, una propuesta que busca combinar velocidad de carga, control de temperatura y formatos capaces de adaptarse tanto al escritorio como a los desplazamientos diarios.

Fundada en 2012, la compañía especializada en tecnología de consumo tiene presencia en más de 180 países y regiones y, de acuerdo con información de la marca, sus productos llegan a más de 300 millones de usuarios alrededor del mundo.

Su crecimiento también se refleja en su posición dentro del mercado. UGREEN fue reconocida como la marca número uno mundial en periféricos de expansión para consumidores (Global No. 1 Consumer Expansion Peripherals Brand).

Fuente: Frost & Sullivan Business Topgun, julio de 2026. Clasificación basada en el volumen de envíos registrado durante 2025.

En México, la compañía ocupa durante 2026 el primer lugar en Amazon México, por volumen mensual de ventas, dentro de las categorías de cargadores inalámbricos, baterías externas y cargadores de pared, de acuerdo con información de Sorftime.

Fuente: Sorftime, plataforma externa de análisis del mercado de Amazon. Periodo de datos: enero de 2026 hasta la fecha de publicación. Las clasificaciones se basan en el volumen mensual de ventas en Amazon México.

La nueva serie MagFlow apuesta por carga rápida y mayor control de temperatura.

Nueva generación MagFlow

El nombre MagFlow surge de la unión de los conceptos Magnetic y Flow, una referencia a la facilidad de conectar magnéticamente un dispositivo y comenzar a cargarlo.

Para esta nueva generación, los tres productos que llegan al mercado mexicano incorporan carga magnética Qi2 de hasta 25W, mientras que dos de ellos añaden sistemas CryoPulse enfocados en controlar el calor generado durante el proceso y mantener un desempeño más estable.

La apuesta comienza con el UGREEN MagFlow Pro Power Bank Magnético de 10,000 mAh, que la compañía presenta como el primer power bank magnético Qi2 de 25W del mundo con refrigeración líquida.

Su sistema CryoPulse utiliza refrigeración líquida e incorpora una Cyber Window, que permite visualizar el proceso de enfriamiento mientras el equipo está en funcionamiento. A ello se suman carga magnética Qi2 de hasta 25W y carga rápida mediante USB-C de hasta 45W.

También cuenta con una pantalla para consultar de forma inmediata el estado de la batería y tecnología Dymondcell, desarrollada con un enfoque en seguridad y durabilidad.

Precio promocional: $1,899 pesos

Precio regular sugerido: $2,699 pesos

Descubre más

UGREEN MagFlow Pro Power Bank Magnético.

Para quienes buscan concentrar varios dispositivos en un mismo punto se encuentra el UGREEN MagFlow Pro 25W Qi2.2 Cargador Inalámbrico 3 en 1 con Refrigeración.

Además de carga magnética de hasta 25W, incorpora el sistema activo de enfriamiento CryoPulse TEC y una pantalla que permite consultar el proceso de carga.

Su formato está pensado para espacios de uso cotidiano, como el escritorio o la mesa de noche, donde permite cargar en un mismo lugar dispositivos como iPhone, Apple Watch y AirPods. La propuesta busca reducir la cantidad de cables y mantener el espacio de trabajo o descanso más ordenado.

Precio promocional: $1,999 pesos

Precio regular sugerido: $2,999 pesos

Ver en Amazon México

Los nuevos MagFlow combinan tecnología Qi2 de hasta 25W con diseños para el uso diario.

La tercera alternativa es el UGREEN MagFlow 25W Qi2.2 Cargador Inalámbrico 2 en 1, la opción más compacta de esta nueva generación.

El dispositivo combina carga magnética Qi2 de hasta 25W con un diseño plegable que también puede funcionar como soporte para el teléfono. Su formato, de tamaño reducido cuando está cerrado, facilita transportarlo y utilizarlo en distintos espacios sin ocupar demasiado lugar.

Precio promocional: $799 pesos

Precio regular sugerido: $1,199 pesos

Compra ahora en Amazon México

UGREEN MagFlow 25W Qi2.2 Cargador Inalámbrico 2 en 1.

Los tres dispositivos formarán parte de la promoción de otoño de UGREEN en Amazon México, vigente del 6 al 10 de octubre, periodo en el que estarán disponibles con descuentos de hasta 33%.

Más allá de incrementar la velocidad, esta nueva generación pone el foco en uno de los aspectos que acompañan al uso intensivo de la carga inalámbrica: el manejo de la temperatura. Al mismo tiempo, los diferentes formatos buscan responder a escenarios que van desde cargar varios dispositivos en casa hasta llevar una fuente de energía adicional durante el día.

Con MagFlow, UGREEN amplía así su catálogo en México con soluciones que buscan hacer de la carga una tarea más rápida, práctica y sencilla.