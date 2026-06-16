Spotify presenta fallas este 16 de junio; estos problemas tiene la plataforma

Spotify presenta fallas hoy 16 de junio y varios usuarios han reportado problemas para utilizar la plataforma de música en distintas partes del mundo. Desde las primeras horas del día comenzaron a registrarse inconvenientes que afectan tanto la aplicación como el sitio web del servicio.

Los errores han impedido que algunas personas reproduzcan canciones, escuchen podcasts o accedan con normalidad a sus contenidos favoritos. La situación rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde los usuarios compartieron capturas de pantalla y mensajes sobre los problemas que estaban experimentando.

Foto: Pixabay

¿Qué fallas presenta Spotify hoy 16 de junio?

Según los datos recopilados por DownDetector, portal especializado en monitorear interrupciones en servicios digitales, los reportes comenzaron alrededor de las 07:48 horas y aumentaron conforme avanzó la mañana.

Entre las afectaciones más frecuentes se encuentra no poder reproducir música, una de las funciones principales de la plataforma. Además, algunos usuarios señalaron que las descargas de contenido dejaron de funcionar correctamente durante la falla.

Captura de pantalla

Otra de las complicaciones detectadas es el acceso intermitente a la aplicación. En algunos casos, el servicio carga parcialmente, mientras que en otros no permite ingresar o utilizar varias de sus herramientas.

Problemas más reportados por los usuarios

Las principales fallas registradas durante la interrupción son:

Imposibilidad de escuchar canciones.

Descargas de contenido multimedia interrumpidas.

Acceso intermitente a la aplicación.

Problemas para reproducir podcasts y otros archivos de audio.

Captura de pantalla

¿Por qué no funciona Spotify?

Hasta el momento no existe una explicación oficial sobre el origen de la falla. La empresa no ha emitido un comunicado en el que detalle las causas del problema ni el tiempo estimado para restablecer por completo el servicio.

Mientras tanto, los reportes continúan acumulándose y los usuarios permanecen atentos a cualquier actualización que permita conocer cuándo volverá a operar con normalidad una de las plataformas de streaming musical más utilizadas en el mundo.