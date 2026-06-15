Honda Aircraft Company y Avemex presentan en México el Paquete de Actualización HondaJet APMG S

Honda Aircraft Company y Avemex, distribuidor oficial de HondaJet en México, realizaron un evento exclusivo para presentar el paquete de actualización HondaJet APMG S, una solución que permite a los propietarios de aeronaves HondaJet Classic y APMG incorporar innovaciones tecnológicas y mejoras de desempeño desarrolladas para el modelo más reciente del HondaJet Elite S.

Durante el encuentro, los asistentes conocieron de primera mano los beneficios que ofrece el paquete APMG S, entre los que destacan mayor potencial de valor de reventa, vuelos rápidos a costos competitivos, hasta 136 kilogramos (300 lb) adicionales de capacidad de carga útil, una precisión en el manejo superior y una mayor capacidad para volar con viento cruzado gracias a su Sistema Avanzado Aumento de Control Direccional (ASAS).

Para aquellos interesados en adquirir una aeronave, Honda Aircraft Company también promovió su programa de aeronaves de segunda mano, que incluye modelos HondaJet Classic ya equipados con el paquete APMG S, lo que supone un menor costo de adquisición en comparación con la compra de aeronaves más nuevas, como el Elite II.

"Honda Aircraft Company mantiene un compromiso con la innovación continua y la satisfacción a largo plazo de sus clientes. A través de paquetes como APMG S, buscamos garantizar que los operadores de los modelos más antiguos de HondaJet puedan beneficiarse de las tecnologías actualizadas y mejoras de desempeño, maximizando así el valor y las capacidades de sus aeronaves a lo largo del tiempo", afirmó Adam Gagnon, vicepresidente de Ventas y Marketing de Honda Aircraft Company.

Actualmente, el paquete HondaJet APMG S se encuentra disponible a través de la red global de 21 Centros de Servicio Autorizados de Honda Aircraft Company. En México, Avemex ofrece la implementación de estas mejoras como parte de su portafolio de servicios especializados para propietarios y operadores para HondaJet.

Con iniciativas como esta, Honda Aircraft Company y Avemex continúan fortaleciendo su presencia en México, acercando a sus clientes las más recientes innovaciones en aviación ejecutiva y reafirmando su compromiso con la seguridad, el desempeño y la excelencia operativa.