Así son los nuevos lentes inteligentes de Samsung con IA de Google en tiempo real

Los rumores existían y Samsung los hizo realidad al presentar un adelante de sus primeros lentes inteligentes, los cuales están pensados para la vida cotidiana, esto al mismo tiempo que mostró la nueva familia de teléfonos plegables Galaxy Fold8 en Londres.

Los lentes han sido desarrollados junto a las marcas Gentle Monster y Warby Parker, con el objetivo no solo de crear un gadget que se utilice en algunas ocasiones sino que se vuelva parte de la vida diaria para mezclarlos en todo tipo de ocasiones, desde eventos formales hasta una salida con amigos.

Como diferenciador respecto a otros modelos en el mercado la cámara se convierte en los ojos del asistente Gemini en tiempo real permitiendo interactuar con el entorno sin depender de una pantalla de un smartphone. Todo esto es posible gracias al procesador Snapdragon AR1 Gen1 y la plataforma Android XR de Google.

Las funciones de los lentes inteligentes de Samsung

Una de las cualidades que buscan Samsung y Google con estos lentes inteligentes es integrarse de forma invisible en el día a día para resolver tareas complejas mediante voz o gestos. Entre sus capacidades principales, los anteojos destacan por ofrecer una lectura inteligente y traducción simultánea al momento; el dispositivo es capaz de sintetizar textos largos o traducir conversaciones frente al usuario, transmitiendo la información en voz alta para eliminar las barreras del idioma al viajar o trabajar.

Asimismo, la cámara integrada convierte el campo visual en una libreta de apuntes digital. Al mirar un pizarrón, una presentación o un documento, el sistema procesa la información clave, la estructura y la guarda de inmediato en la aplicación de notas para su posterior consulta. A esto se suma su capacidad de navegación y reconocimiento del entorno en tiempo real, lo que permite pedir direcciones, encontrar lugares específicos o identificar objetos con solo observarlos.

Así luce uno de los modelos de los lentes Samsung. Samsung

También permiten compartir video en vivo durante llamadas mostrando exactamente el punto de vista del usuario.

No hay que olvidar que algunas de las funciones están ligadas a otros dispositivos del ecosistema Samsung por lo que será importante tenerlo en cuenta al momento de tomar la decisión de compra.

¿Cuándo estarán a la venta los lentes inteligentes de Samsung?

Por ahora no hay una fecha exacta de venta a nivel global de los lentes inteligentes de Samsung, tampoco existe un precio aproximado.