Estos son los juegos que llegan a Xbox Game Pass en septiembre de 2026

Microsoft reveló la primera oleada de juegos que llegarán a Xbox Game Pass durante septiembre de 2026, con una selección que incluye estrenos de día uno, nuevos lanzamientos, actualizaciones y varios títulos que abandonarán el catálogo a mitad de mes.

Entre las principales incorporaciones destacan SpeedRunners 2: King of Speed, Call of Duty: Black Ops Cold War, The Royal Writ, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage y RuneScape: Dragonwilds, que se sumarán progresivamente entre el 3 y el 15 de septiembre.

La actualización también incluye la llegada de Shelldiver, disponible desde el 1 de septiembre, así como Dice a Million, que se integra a Game Pass Premium el 4 de septiembre.

Juegos que llegan a Xbox Game Pass en septiembre de 2026

La primera tanda de septiembre comenzará con Shelldiver, un juego incremental protagonizado por una tortuga que pesca medusas, vende sus capturas y mejora su equipo para explorar distintos biomas marinos. El título está disponible desde el 1 de septiembre en nube, consola y PC para Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

Después llegará SpeedRunners 2: King of Speed, secuela del popular juego competitivo de plataformas. El título estará disponible desde el 3 de septiembre en nube, Xbox Series X|S y PC para Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

El 4 de septiembre se sumará Dice a Million, un roguelike deck builder centrado en dados, disponible en nube, Xbox Series X|S, dispositivos portátiles y PC. En este caso, el juego se incorpora a Game Pass Premium, además de estar disponible en Ultimate y PC Game Pass.

Xbox Game Pass Especial

Call of Duty: Black Ops Cold War llega a Game Pass

Uno de los nombres más fuertes de esta actualización es Call of Duty: Black Ops Cold War, que se integrará al servicio el 8 de septiembre en nube, consola y PC para Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

El juego, desarrollado por Raven Software y Treyarch, lleva a los jugadores a una campaña ambientada en distintos puntos del mundo, con escenarios como Berlín Oriental, Vietnam, Turquía y la sede de la KGB soviética.

Su llegada refuerza la presencia de la franquicia Call of Duty dentro del catálogo de Xbox Game Pass, después de que Microsoft comenzara a integrar más títulos de Activision Blizzard al servicio.

Call of Duty Especial

Más estrenos: The Royal Writ y Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

La primera será The Royal Writ, un roguelike deck builder medieval donde las cartas avanzan hacia la batalla y pueden morir de forma permanente. Estará disponible en nube, Xbox Series X|S, dispositivos portátiles y PC para Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

Ese mismo día se estrenará Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, nueva versión del clásico juego de lucha de Sega. Esta edición incluye un modo para un jugador llamado “World Stage”, además de juego cruzado, rollback netcode, herramientas de entrenamiento y repeticiones mejoradas.

RuneScape: Dragonwilds cerrará la primera mitad del mes

La primera oleada de septiembre cerrará el 15 de septiembre con RuneScape: Dragonwilds, aventura cooperativa de supervivencia ubicada en Ashenfall, un continente olvidado del universo de RuneScape donde los dragones han despertado.

El título llegará a nube, Xbox Series X|S y PC para Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Su propuesta combina recolección, construcción, habilidades, creación de objetos y combate contra criaturas fantásticas.

Ese mismo día, TCG Card Shop Simulator abandonará Game Preview y recibirá su versión completa 1.0 dentro de Xbox Game Pass, con una experiencia centrada en administrar una tienda de cartas, construir mazos y organizar torneos.

Runescape Especial

Juegos que salen de Xbox Game Pass el 15 de septiembre

La actualización también confirmó los títulos que dejarán el catálogo el 15 de septiembre. Entre los más llamativos están Cyberpunk 2077, Dead Cells, Frostpunk 2, Spiritfarer y Superliminal.